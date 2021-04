Covid y sexualidad: la advertencia de Hebe de Bonafini a los jóvenes sobre las secuelas

La referente de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, en su marcha virtual de la organización, exhortó a los jóvenes a respetar las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno contra el coronavirus y advirtió sobre los “problemas” que ocasiona contraer la enfermedad. También pidió “actuar” al ministro de Justicia, Martín Soria.

“A los pibes jóvenes, por favor no se crean tan poderosos, porque si les agarra el virus van a tener muchos problemas después”, dijo la referente, y agregó: “Aunque les agarre liviano te quedan muchos rastros y justamente donde ustedes no quieren que quede. Más claro que eso no les puedo hablar”.

El coronavirus aumenta seis veces las chances de tener una disfunción eréctil, según un estudio publicado por investigadores de la Universidad de Roma en la publicación médica Andrology, el 20 de marzo pasado.

De Bonafini también agradeció al presidente Alberto Fernández por la campaña contra el coronavirus que está llevando el Gobierno. “Se ocupó tanto de nosotros que se tuvo la valentía e inteligencia de comprar vacunas, que están llegando”, dijo.

A su vez, enalteció la labor del gobernador bonaerense, Axel Kicillof y de su ministro de Salud, Daniel Gollán en la gestión de la pandemia en la provincia de Buenos Aires. “Me hacen acordar mucho a mis hijos. La autoridad que tienen ellos para hablar no la tienen otros”, dijo, y agregó: “Axel conoce la provincia como la palma de la mano, por eso tiene derecho a imponer que no hay que salir, que nos tenemos que cuidar. No importa que estemos vacunados. Son medidas necesarias e indispensables”.

Por otra parte, la referente también habló sobre el reciente nombramiento del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria. “Hasta que usted vino soplaba un viento del norte, caliente, de esos que uno ni quiere salir a la puerta. Cuando usted vino empezó a soplar un viento del sur, fresco, de ese que le gustaba a Néstor y una expectativa impresionante”, dijo, y remarcó: “El viento que azota en la cara, pero que hace bien al cuerpo”.

Si bien la referente se describió “esperanzada” con la designación de Soria lanzó una advertencia: “Lo conocemos de antes, de sus discursos en el parlamento, pero no es lo mismo. Ahora hay que actuar”.

“Hasta ahora a Macri no se lo ha podido condenar por nada, por eso tanta expectativa con el ministro nuevo, porque hasta ahora la está pasando de arriba”, dijo De Bonafini.

Días atrás, en declaraciones radiales, el ministro se refirió a las visitas del camarista de Casación Mariano Borinsky a la Quinta de Olivos durante el gobierno de Mauricio Macri y evaluó: “No corresponde a mi rol institucional andar persiguiendo jueces, eso lo hacía cuando era diputado”.

LA NACION