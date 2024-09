Crece la inquietud de los intendentes ante la chance de perder fondos por la resolución de Caputo sobre las tasas

Escuchar

Las próximas facturas de Edenor y Edesur en los municipios del Gran Buenos Aires resultarán claves para muchos intendentes. El 11 de octubre aparece resaltado en sus calendarios como el día en que la tasa de alumbrado municipal desaparecería de las boletas las empresas de energía eléctrica que llegan a los domicilios de sus vecinos, por lo que ven peligrar la recaudación garantizada que tenían por ese ítem. Con inquietud creciente, esperan una resolución final del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y analizan más presentaciones judiciales, luego de ser advertidos por canales informales sobre el inminente cese del cobro de tasas en las boletas de las empresas.

Si bien en las prestadoras del servicio eléctrico en el conurbano muestran cautela sobre la próxima composición de sus boletas, en distintos distritos ya tienen la certeza de que la tasa de alumbrado no estará incluida desde el 11 de octubre. De modo informal, recibieron esa información en municipios como San Martín, donde gobierna Fernando Moreira; Tigre, donde el intendente es Julio Zamora; San Fernando, distrito administrado por Juan Andreotti, o Morón, cuyo jefe comunal es Lucas Ghi. Todos esos municipios cuentan con Edenor como prestadora.

Desde Edenor, indicaron a LA NACION que recibieron la resolución de la Secretaría de Industria y Comercio, dependiente del Ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo, que prohíbe cobrar tasas adicionales en las facturas de servicios públicos y que tiene un plazo de adecuación de 30 días (la resolución es del 11 de septiembre).

En territorios con cobertura de Edesur, la información sobre el cese del cobro no se generalizó todavía. Fuentes de la firma señalaron a este diario que aguardan definiciones del ENRE. “Hasta que el ENRE no nos diga, no podemos poner ni sacar nada de la factura”, indicaron. “Se reunieron los secretarios de Hacienda del conurbano y quedaron en esperar que se expida el ENRE”, señaló un intendente del sur del Gran Buenos Aires. “Están esperando alguna resolución del ENRE. Hasta ahora, no llegó nada”, indicaron desde otra intendencia de la misma zona.

El ENRE aún no emitió una resolución sobre la cuestión, informaron a LA NACION desde el ente, que conduce Darío Arrué. El 13 de septiembre, dos días después de la resolución de la Secretaría de Industria y Comercio que prohibió el cobro de tasas municipales en las boletas de servicios públicos, el subsecretario de Energía bonaerense, Gastón Ghioni, le envió al ENRE una nota en la que señalaba que “no resulta de aplicación la resolución Nº 267/2024 dictada por la Secretaría de Industria y Comercio de la Nación”. Argumentó que está vigente la “Ley 10.740″, que permite el cobro. “Una norma de implementación no debería desvirtuar ni derogar, tácitamente, otra de mayor rango”, evaluó en esa nota, a la que accedió LA NACION.

Según pudo saber este diario de fuentes municipales, distritos como Tigre o San Martín consideran la posibilidad de recurrir a la Justicia para solicitar una medida cautelar como la que, el 17 de septiembre, concedió el juez federal de Zárate-Campana, Adrián González Charbay, al municipio de Pilar. Esa decisión judicial suspendió la aplicación de la resolución de la cartera que conduce Caputo, que privaba al intendente local, Federico de Achával, de incluir tasas municipales en las boletas de electricidad de Edenor y de gas de Naturgy BAN.

Fuentes municipales consultadas por este diario calcularon en $300 millones mensuales la recaudación por la tasa de alumbrado incluida en boletas de servicios públicos en distritos como Tigre o Morón. En ambos casos, admitieron que recaudarán menos si deben cobrarla aparte.

En el caso de San Martín, las fuentes consultadas indicaron que el cobro en la boleta de Edenor representa el 10% del total recaudado por la denominada Tasa de Aseo, Limpieza y Servicios Municipales Indirectos. Gabriel Katopodis, jefe político de ese distrito y actual ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, conformó un “Foro Multisectorial contra los Tarifazos”.

Tampoco descartan recurrir a la Justicia distritos como Merlo, donde gobierna Gustavo Menéndez. “A medida que sea necesario”, evaluaron ante la consulta de LA NACION sobre la posibilidad de una presentación judicial. “Nos afecta en una cifra importante –señalaron desde Merlo sobre el corte del cobro del alumbrado en la boleta de Edenor–. Cobrar con la factura de luz garantiza el cobro, por la necesidad de los usuarios de tener el servicio eléctrico. Si logran imponer esa barbaridad, van a tener todo el conurbano sin luces, ya que los municipios no van a tener dinero para pagar”.

Según informó LA NACION el jueves, el Gobierno pondrá en marcha apercibimientos y multas, que pueden llegar a superar los $1500 millones, contra las empresas privadas que se nieguen a eliminar las tasas municipales de sus facturas.