El nuevo jefe del bloque de Pro en Diputados resalta la importancia de mantener la unidad; dice que buscarán ser "la mejor oposición, una como no tuvo Macri"

Cristian Ritondo mira uno de sus teléfonos y mueve la cabeza como señal de resignación y fastidio. La cantidad de reuniones y pedidos se acumulan a una velocidad que, por momentos, lo supera. El ministro de Seguridad bonaerense y flamante jefe del bloque del macrismo administra su tiempo mientras se divide en dos para atender todos los requerimientos.En su oficina del Banco Provincia en el centro porteño, que abandonará en las próximas horas, Ritondo hace frente al primer problema interno, la diáspora de tres diputados al Frente de Todos. "La unidad del grupo no es solamente una obligación del conductor, sino de la voluntad de cada uno de ellos", dice el ministro, y asegura que el resto del bloque está sólido. Días antes de dejar de ser oficialismo, anticipa qué actitud tendrá el macrismo a partir del martes: "Tenemos que ser la mejor oposición, una como la que no tuvo Macri".

-¿Hubo un problema de comunicación con los tres diputados que abandonaron el bloque esta semana?

-No. Lo que planteamos es que los que entraron a la Cámara por Pro no iban a tener interbloque, pero los que ingresaron por partidos provinciales sí lo iban a tener. En ninguno de estos tres casos fue planteado de esa manera. Incluso, no vienen participando de las reuniones de bloque desde antes.

-¿Usted esperaba sus salidas?

-Yo solo hablé con uno... Al resto los invitábamos a las reuniones y nunca respondieron.

-Algunos señalan que parte de la responsabilidad por la fuga fue la falta de flexibilidad a la hora de ordenar la discusión interna. ¿Usted qué responde?

-Desde el primer día trabajo para la unidad. El Presidente sugirió mi nombre, como sugirió también el nombre de otros candidatos a lo largo y a lo ancho del país, porque tiene respaldo del 41% de los votos. Más allá de eso, yo me sometí a una elección dentro del bloque y me parece que hoy hay que preservar el voto de la gente...

-Después de la salida de los tres diputados, ¿cuánto le preocupa que esto continúe?

-Claro que me preocupa y por eso hay que trabajar la unidad. La unidad se construye, se trabaja todos los días, se hace sin soberbia, pensando en que no hay iluminados. Se construye todos los días entendiendo cuál es la responsabilidad que tenemos con la sociedad. Y ese es el trabajo al que me comprometo.

-¿Puede haber otros que abandonen el bloque?

-Muchos de los 54 diputados van a ser candidatos a gobernador en sus provincias. El bloque va a rearmarse para adelante con una cosa mucho más importante en cuanto a la territorialidad, que tiene que tener Pro en Juntos por el Cambio. -Macri los acusó de traidores y usted también los acusó públicamente. ¿Pudo hablar con alguno de los tres?

-Lamentablemente, no se dio la oportunidad de debatir. Solo hablé con Ansaloni, quien me dijo que me lo iba a comunicar personalmente y no lo hizo. Ellos ya tenían la decisión de estar más cerca del oficialismo, pero no puedo dejar de decir que los votos que los llevaron a ser diputados es un voto que no tiene nada que ver con eso. Son tránsfugas.

-¿Qué hizo en las últimas horas para evitar un nuevo tránsfuga?

-Lo primero que tenemos que hacer nosotros es ir retomando la confianza entre todos. Todos venimos de experiencias distintas. Dejamos de ser gobierno para pasar a ser oposición, podemos tener jefaturas políticas en los distritos que son distintas, pero me parece que todos somos conscientes del trabajo que tenemos. La unidad del grupo no es solamente una obligación del conductor, sino de la voluntad de cada uno de ellos.

-¿Le preocupa que haya diputados cercanos a Monzó que puedan dejar el bloque?

-No. Silvia Lospennato es la secretaría parlamentaria del bloque y hace un trabajo muy bueno. Son cuadros políticos y creo que en la etapa que viene todos somos muy útiles, más allá de la competencia interna. Y si Emilio [Monzó] quiere ser gobernador, tiene todo el derecho de hacerlo. Hoy necesitamos de todos y tenemos que garantizar que en todos los lugares donde quieran que haya interna, haya interna.

-¿Cómo se prepara para los primeros meses en una Cámara que parece representar la grieta con claridad?

-La Argentina requiere de cada uno de nosotros poder armonizar y terminar con grietas, que cada uno defienda sus valores y lo que cree, pero de otra forma. Me parece que el discurso de Sergio [Massa], incluso el de Máximo [Kirchner] van en ese sentido. Ayer [por el miércoles] fue un día feliz para la democracia. Hubo un Congreso donde no hubo agresiones y todos los discursos fueron para el mismo lado, se aplaudió a todos los legisladores que juraron.

Hay instaladas dos hipótesis sobre el rol que debería cumplir Juntos por el Cambio: resistencia u oposición constructiva. ¿Usted dónde se para?

-La oposición que tenés que hacer es constructiva, pero manteniendo tus valores, sin palos en la rueda. Entendiendo que cuando uno complica al gobierno, complica a la gente. Tenemos que ser la mejor oposición, una como la que no tuvo Macri.

- ¿Le votarán el presupuesto a Alberto Fernández?

-No es que vamos a acompañar, creo que hay que tratarlo y debatirlo, y si el presupuesto que recibimos lo podemos acompañar, lo acompañaremos. Pero si no lo podemos acompañar, no lo acompañaremos. Hay cosas para mirar, pero nuestra voluntad es que el gobierno tenga presupuesto.

- ¿Y la emergencia económica?

-Hay que ver si viene con poderes delegados. Este gobierno recuperó para el Congreso los poderes que son del Congreso.

-¿Usted apoya a Pichetto para la Auditoría General de la Nación?

-Yo quiero que sea el presidente de la AGN, pero esto no quiere decir que ese será el resultado. Vamos a hablar con el radicalismo.

-El radicalismo planteó diferencias y discute liderazgos. ¿Cómo imagina esa relación en la Cámara de Diputados?

-Mi aspiración es llevarme bien con todos los radicales, no tengo mala relación con ninguno. Sobre los liderazgos, las discusiones internas mientras sean adentro hay que darlas todas. No hay que tener miedo a las discusiones, porque lógicamente lo que nosotros venimos de hacer es trabajar para que las diversidades no sean un punto de desencuentro.

-¿El liderazgo de Macri se pone en duda a partir del 11?

-El liderazgo de Macri es el del 41% de los votos.

-¿Es el dueño de los votos?

-No digo que sea el dueño de los votos, los votos son de la gente. Pero hay una intencionalidad del 41% que votó a Mauricio presidente. Hoy tiene un gran apoyo. Pero, por supuesto, el liderazgo se mantiene y se construye todos los días. Lo van a tener que mantener Mauricio, María Eugenia [Vidal], Horacio [Rodríguez Larreta] y [Alfredo] Cornejo.

-Usted es amigo de Massa. ¿Cómo visualiza su relación con él como presidente de la Cámara?

-En ningún momento negué la relación de amistad que tengo con Sergio y Malena [Galmarini]. Pero, más allá de eso, estamos parados en veredas distintas. La pelea va a ser como son las discusiones políticas, del cinturón para arriba.

-¿Cómo es su relación con Máximo Kirchner?

-Lo que mostró es que tiene un liderazgo interno importante, que ha construido un gran espacio político con La Cámpora. En las reuniones que venimos teniendo es respetuoso de los acuerdos.

-Uno de los debates que se vienen es el del aborto. ¿Cuál será su posición?

-Habrá libertad de conciencia para cada uno de los integrantes de nuestro bloque.

-¿Cuál es su posición?

-La ley actual abarca mucho de las situaciones que lo permiten. Si vos me preguntás, te diría que votaría en contra, pero estoy dispuesto a escuchar y recapacitar.

-¿En qué estado está la transición en Seguridad?

Todavía no hablé con la futura ministra.