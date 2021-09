Cristina dijo que en su gestión hubo formas sutiles de ataque

La presidenta Cristina Fernández y su esposo, Néstor Kirchner, estuvieron en el complejo de Parque Norte para participar de una ceremonia por los 25 años de la democracia.

En la apertura la mandataria sostuvo que "en este casi año de ejercicio de la presidencia, me han tocado vivir muchas cosas que no había imaginado. Esta vez no eran los uniformados, sino otras formas más sutiles de ataque". Y agregó: " En algún momentos las máscaras caen. No se puede estar camuflado toda la vida".

"Lo más importante que tiene la democracia es que todos pueden hablar", indicó en otro pasaje la Presidenta.

Cristina caracterizó a la dictadura como "tiempos muy difíciles que permitían una clara identificación. Alguien que no es democrático es el que por su privilegio cree que está por encima de la voluntad popular".

Por eso, dijo que espera que "en los tiempos que corren, los desafíos sean otros". La mandataria sostuvo, sin embargo, que ahora " las formas adquieren más sutilezas: pueden aparecer en luchas antidemocráticas que desconocen de la voluntad popular".

Frente a este diagnóstico, Crisitna dijo “tal vez debamos ejercitar la inteligencia y hacer más docencia acerca de las sutiles formas antidemocráticas. El desafía dembemos llevarlo adelante”

lanacionar