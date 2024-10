Cristina Kirchner advirtió por el recorte a las universidades y criticó a los peronistas que “apoyaron a Milei en el Congreso”

En medio de un fuerte conflicto entre las universidades y el Gobierno, la expresidenta Cristina Kirchner visitó la Universidad Nacional de las Artes (UNA), la cual aseguró que sufre “graves problemas presupuestarios como todas las universidades nacionales del país”. Su comentario tras la visita al Museo de la Cárcova surge luego de que estudiantes de esa casa de altos estudios realizaran una intervención de danza en la Estación Once en forma de protesta contra los recortes presupuestarios sobre las casas de altos estudios. En una carta que difundió este viernes a afiliados al Partido Justicialista (PJ), también habló del conflicto universitario y el problema de que legisladores y gobernantes del partido hayan “apoyado a Milei en el Congreso”.

La exvicepresidenta remarcó que la universidad fue creada durante su segunda presidencia y su debacle en términos económicos por la gestión libertaria. “Estuve en el Museo de la Cárcova de la Universidad Nacional de las Artes, conversando con estudiantes, docentes y no docentes. La UNA está cumpliendo 10 años, la creamos en el 2014 durante mi segundo mandato, y hoy está atravesando graves problemas presupuestarios como todas las universidades nacionales de nuestro país . Hace unos días un grupo de estudiantes realizó una intervención de danza en la Estación Once, que seguramente viste, como creativa forma de protesta. Historias como las que me contaron y el cariño que me brindaron hacen que todo, todo, tenga sentido”, escribió en X.

El mensaje va en consonancia con la carta que compartió este viernes a todos los afiliados del PJ, partido por el que se candidatea a presidenta contra el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. En la misiva detalló la importancia de que los miembros del movimiento correspondan con sus ideales y mencionó el caso de las universidades.

“Las imágenes de legisladores y gobernantes de nuestro partido apoyando a Milei en el Congreso ; votando favorablemente medidas como el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) o validando su veto contra los jubilados y las universidades, es algo que no podemos ignorar, ni aceptar. Frente a ello, cada dirigente, cada militante, cada peronista, debe tener una conducta clara y una expresión concreta frente a la sociedad. No todo puede ni debe ser lo mismo”, expresó en la carta titulada La patria nos convoca y bajo su lista Primero La Patria. El texto ya comenzó a distribuirse a lo largo de todo el país, informaron desde la lista.

El mensaje de Cristina Kirchner surge en medio del fuerte conflicto que comenzó cuando el Gobierno vetó la ley de financiamiento universitario. La iniciativa buscaba actualizar los salarios del personal docente y no docente y el presupuesto destinado a las casas de altos estudios. Aun así, encontró el obstáculo del Poder Ejecutivo y, más tarde, del propio Congreso, cuya Cámara de Diputados intentó insistir con la ley sin éxito.

Los legisladores de la Cámara baja que ratificaron el veto fueron aquellos clásicos aliados del oficialismo -como el Pro, los exoficialistas del MID y cuatro de los cinco conversos radicales-, pero también tuvo los votos de los representantes del bloque Independencia, que responden al gobernador peronista de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y la ausencia de la Fernanda Ávila, que responde al catamarqueño Raúl Jalil.

Eso les ganó, a principios de octubre, la condena de la expresidenta. “Hoy los distintos portales de noticias nos devuelven las imágenes de gobernadores de nuestro partido que habrían influido sobre algunos legisladores de sus provincias, para plegarse a la estrategia de apoyo al veto de Milei (valoramos el pronunciamiento del Partido Justicialista de Catamarca condenando la conducta de la diputada por esa provincia). También se puede ver la carita sonriente y los deditos en V de otro diputado del peronismo de Misiones [Alberto Arrúa] que hizo lo mismo”, escribió en X en ese entonces.

No es casualidad, entonces, este nuevo mensaje dirigido a los afiliados del PJ en busca de una ideología unificada y sin deslices. “Es que lo que está en juego en esta elección es el modelo de país que el peronismo le va a ofrecer a los argentinos y argentinas. Me conocés y sabés lo que hicimos cuando nos tocó gobernar entre 2003 y 2015, cuando la lapicera del Poder Ejecutivo la tenía Néstor, primero, y la que suscribe, después. Movilidad social ascendente, desendeudamiento -primero del Estado y después de las familias y las empresas-, jubilados con dignidad, pibes con futuro que estudiaban con su computadora, trabajo bien remunerado que permitía planificar, progresar y ahorrar, escuelas y hospitales como nunca antes, Pymes creciendo y exportando, ciencia y tecnología en pleno desarrollo, plan de obras públicas inédito, integración latinoamericana”, sumó en su carta.

“Justicia social, soberanía política e independencia económica no pueden ser solo consignas vacías sin contenido ni objetivos para el pueblo” , sentenció.

Su fuerte mensaje, que no es solo para los propios, sino también para la gestión libertaria, cae en pleno debate del Presupuesto 2025 en la comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, donde ayer pasó el secretario de Educación, Carlos Torrendel, a defender la asignación de recursos para las universidades. Aunque sostuvo que representa un 4% de la ley de leyes para el año que viene, la oposición mostró su desacuerdo y habló de “un ajuste”.

