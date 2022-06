Cristina Kirchner celebró la victoria de Gustavo Petro en Colombia: “Pido que me comuniquen”

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner celebró este domingo la victoria del electo presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien se impuso con el 50,45% de los votos sobre su contrincante Rodolfo Hernández -que cosechó 47,30%-. La felicitación, al igual que lo hizo Alberto Fernández, fue compartida por Twitter.

“19:50 hs aterrizamos en Aeroparque y el celu me devuelve más de 30 mensajes de compañeros y compañeras que con alegría me trasmiten el triunfo de la coalición Pacto Histórico en el ballotage en Colombia. Pido que me comuniquen y casi al instante escucho su voz: Hola presidente…”, señala el tuit.

Y cierra: “Aquí Gustavo Petro, Cristina (juro que hace 10 años me decían esto y no lo creía) Se lo dije y se rió, estaba emocionado, yo también. ‘Ahora a construir la paz’ me dijo. Tiene razón, hay que suturar las heridas de tanta tragedia ¡Salud al Pueblo Colombiano y a su Presidente!”.

Horas antes -y como fue anticipado- el presidente Fernández hizo lo propio y también congratuló el exguerrillero por alzarse en la contienda electoral. “Me llena de alegría el triunfo obtenido por @petrogustavo y @FranciaMarquezM con el que culmina el proceso electoral en Colombia”, escribió con alegría.

Luego, reveló que acababa de transmitirle a Petro sus “felicitaciones por la confianza que el pueblo colombiano ha depositado en él”, por lo que se presume que también habría emprendido un diálogo telefónico con el referente del partido de izquierda conocido como “Pacto Histórico”.

“Su triunfo convalida la democracia y asegura el camino hacia una América Latina integrada, en este tiempo que nos exige la máxima solidaridad entre pueblos hermanos”, completa Fernández. Sin embargo, no se tratarían de las únicas dos figuras que enviarían su saludos a Petro.

A la par, la victoria del electo mandatario fue celebrada por López Obrador (Presidente de México); Gabriel Boric (Presidente de Chile); Gabriel Boric (Presidente de Chile); Miguel Díaz-Canel (Presidente de Chile); Luis Arce (Presidente de Bolivia); Pedro Castillo (Presidente de Perú) y Guillermo Lasso (Presidente de Ecuador).

Qué dijo Rodolfo Hernández tras la derrota

Hernández reconoció la victoria de Petro en una corta declaración por Facebook. ”Acepto el resultado como debe ser (...) le deseo al doctor Gustavo Petro que sepa dirigir al país, que sea fiel a su discurso contra la corrupción”, dijo el outsider de 77 años que perdió por una diferencia del 3%.

