Cristina Kirchner dijo que Javier Milei está “disociado de la realidad”

Cristina Kirchner cuestionó la gestión del presidente Javier Milei, en una reaparición mediática que mayormente se centró en reflexiones sobre el peronismo, en el 50º aniversario del fallecimiento de Juan Domingo Perón, que se cumple mañana. En los pasajes en los que se refirió a la gestión de Milei, la expresidenta afirmó que el jefe del Estado está “disociado de la realidad” y que “sigue atado a un mundo que no existe”. Propuso, en cambio, que se generen “acuerdos básicos entre los principales partidos”.

“En momentos que se empiezan a mover las placas tectónicas de las monedas, la gente va al oro como algo seguro. En ese mundo, no podemos seguir pensando que la amenaza es el comunismo, porque parecés disociado de la realidad. Los hechos van a obligar a tomar contacto con la realidad”, afirmó la expresidenta, tras una argumentación en la que, entre otros puntos, afirmó que “está todo dado vuelta, los Brics van a empezar a dejar el dólar y los árabes ya comercian sin dólares”.

Cristina Kirchner dialogó con el canal de streaming Gelatina Daniela Amdan / Gelatina

La exmandataria brindó una entrevista a un canal de YouTube denominado “Gelatina”, en el que ya había hablado días antes su hijo, Máximo Kirchner. El anfitrión de la charla fue Pedro Rosemblat, quien finalizó su diálogo con Cristina tomándose fotos con los dedos en “V”.

“Los grandes empresarios tienen que ver a los políticos más importantes del país unidos en una propuesta; si no, es muy fácil para ellos”, consideró la exvicepresidenta de Alberto Fernández. “Este hombre [por Milei] es sostenido únicamente por los capitales, propone cosas insólitas. Sus ideas no estarían funcionando. Yo no quiero que fracase” , aseguró.

