Cristina Kirchner ingresó a un acto del PJ con el tema de Lali Espósito que incluye críticas veladas a Milei

Luego de posicionarse como única candidata para liderar el Partido Justicialista (PJ) y tras ser condenada en segunda instancia por el delito de administración fraudulenta del Estado, la expresidenta Cristina Kirchner lideró este domingo un acto en el club Quimsa, de Santiago del Estero. Rodeada de dirigentes cercanos, la antes mandataria ingresó al escenario al compás de la canción Fanático, un tema de Lali Espósito repleto de críticas veladas a Javier Milei. Bailó -e incluso cantó el coro- antes de sentarse junto al gobernador Gerardo Zamora (de origen radical, pero aliado del kirchnerismo); la senadora Claudia Ledesma Abadala (esposa de Zamora); el titular del PJ santiagueño, José “Pichón” Neder, y el vicegobernador Carlos Silva Neder.

La exvicepresidenta no es la primera en utilizar canción como “instrumento de lucha” contra la administración Milei. El pasado mes de octubre, estudiantes de la Universidad Nacional de Artes (UNA) bailaron al ritmo de este sencillo en la estación de Once, como medida de fuerza contra el veto del Presidente a la ley de financiamiento a las casas de altos estudios. Al igual que ocurrió con Cristina Kirchner, La novedosa intervención fue captada por varios de los presentes que se encontraban en la termina ferroviaria y no tardó en replicarse en las redes sociales. En las imágenes que circularon por X se podía ver a un grupo mientras llevaban adelante una corografía. Finalizada la puesta en escena, los estudiantes se unieron al grito de “universidad de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode”.

El sutil detalle en la entrada de la dos veces presidenta se suma a un frente de combate ya abierto con el Presidente, con quien polemizó el jueves de la semana pasada por la decisión del Ejecutivo de suspenderle el cobro de su jubilación de privilegio y pensión por viudez del difunto exmandatario Néstor Kirchner. “Pequeño dictadorzuelo” fue uno de los términos que empleó Cristina Kirchner en su descargo, para referirse al jefe de Estado. La misma calificación utilizó en un audio, al que pudo acceder LA NACION, que envío a afiliados del sindicato de trabajadores del ANSES en la previa del acto en la provincia del norte argentino.

Durante el mensaje de voz de poco más de dos minutos de duración, la exvicepresidente apunta contra Milei -entre otras cosas- por rebautizar el Centro Cultural Kirchner, el Gasoducto Néstor Kirchner y tapar un mural del exjefe de Estado en la sede del Correo Argentino en Retiro. “Se dedica a cambiar nombres de edificios que nosotros inauguramos, de obras que otros construyeron. Y hasta dicen que quiere demoler el edificio del ministerio de Desarrollo Social, ahí en 9 de Julio, para sacar las imágenes de Eva Perón. Como si esto bastara para sacarla del corazón de millones de argentinos. Cuanta mediocridad”, dice en el audio.

“Este es un Gobierno de desilusión, demolición pero sobre todo de profunda mediocridad. Están a un pasito de que el pequeño dictadorzuelo firme otro Decreto 4161, como se firmó en el 56, donde se prohíbe mencionar los nombres de Perón y de Eva, cantar la marcha o difundir imágenes y símbolos. Increíble, ¿no?”, suma.

Cristina Kirchner y Javier Milei

“Bueno, esto no debe desalentar a los militantes. Al contrario. Conocer la historia ayuda mucho. Y sirve para volver a protagonizarla otra vez. Y a eso precisamente es a lo que tenemos que estar dispuestos. A protagonizarla otra vez. Con la fuerza de las convicciones, como siempre, pero también con la humildad para reconocer errores. Con la sensibilidad y solidaridad con los que sufren, que son muchos”, arenga a continuación.

Y cierra: “Y con la inteligencia de convocar y volver a representar a los distintos sectores, que necesitan un modelo de desarrollo y crecimiento basado en valor agregado, información, tecnología. Y sobretodo, con el compromiso de defensa de la casa común, que fue, es y siempre será la patria”.

LA NACION