Carlos Beraldi junto a la exmandataria Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

El abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, habló esta mañana sobre la declaración de la expresidenta en la causa de Vialidad, en la que entre otras cosas señaló que nunca fue amiga de Lázaro Báez y que el proceso en su contra es armado, y desmintió que en algún momento la expresidenta hubiera querido involucrar al futuro presidente Alberto Fernández.

" Cuando dicen que Cristina involucró a Alberto es falso, eso es lawfare", dijo en diálogo con El Destape Radio sobre el momento en que la exmandataria indicó que el responsable de la ejecución del presupuesto es el jefe de Gabinete. "Acá no está citado ningún jefe de Gabinete y no digo que tengan que estar acá. El que ejecuta el presupuesto es el jefe de Gabinete, no el presidente o presidenta de la Nación. Si es así, van a tener que citar al presidente de la República, que fue jefe de Gabinete de 2003 a 2008", declaró ayer la exmandataria.

Cristina ingresando a declarar a los Tribunales Fuente: Reuters

Acerca de la reacción periodística tras los dichos, Beraldi aseveró: " Fue una operación de algunos medios de comunicación. Alberto fue ofrecido como testigo de este juicio hace ya más de un año. Cuando se admite un testigo es porque está libre de toda sospecha. Por eso cuando se dice que Cristina lo involucró, es falso, tratan de engañar a la gente. Cristina lo único que hizo fue decir que no había delito".

"Cristina describió la función del jefe de Gabinete, que era Alberto, pero no le imputó nada, solo dijo que se respetó la legalidad", indicó el abogado y agregó: "Todo lo que se dijo ayer es falso. Se dijo que hay malestar en el entorno de Alberto y es falso. Alberto estaba muy interesado en declarar".

Además, el abogado de la expresidenta calificó al juicio como irregular y arbitrario y volvió a hablar sobre la prohibición de transmitirlo. "No hubo ninguna justificación para que no se transmitiera en vivo y en directo. El tribunal dijo que no se podía transmitir porque eso vulneraba al resto de los imputados, pero las defensas de los imputados estaban de acuerdo en que se transmitiera".

" La verdad no admite censuras, menos en esta época", remarcó.

Beraldi también se refirió a la acusación e insistió en que "desde el punto de vista jurídico carece de todo fundamento acusar a la Presidenta por obras que ocurrieron en Santa Cruz". Sobre cómo continúa la causa, el defensor de la vicepresidenta electa contó: "Ahora se terminaron las indagatorias y empieza la recepción de la prueba". "Si la Corte resolviera nuestro planteo sobre que esto ya se juzgó el juicio se terminaría", finalizó.

Cristina Kirchner y Alberto Fernández Fuente: AFP