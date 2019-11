Carlos Beraldi, el abogado de la expresidenta, planteó fuertes objeciones al curso de la causa y al desempeño del juez Bonadio Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

"Hoy vengo muy calmado así que voy a hacer pocas adjetivaciones", dijo Carlos Beraldi, el abogado de Cristina Kirchner, ante los jueces de la Cámara de Casación Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Ana María Figueroa.

Con calma y tono monocorde, en una audiencia de casi una hora, el abogado de la vicepresidenta electa planteó a los jueces del Máximo Tribunal sus objeciones a la causa de los cuadernos de las coimas -donde Cristina está procesada como jefa de una asociación ilícita-, y pidió que, antes del 10 de diciembre, se le revoque el pedido de prisión preventiva que dictó el juez Claudio Bonadio en septiembre del año pasado. Sin embargo, Beraldi adjetivó. A lo largo de su exposición calificó la orden de prisión preventiva contra la vicepresidenta electa como "grotesca", "vergonzosa" y "arbitraria".

"Esta prisión preventiva no tiene ningún fundamento", planteó el abogado. Enumeró los fundamentos brindados por Bonadio para dictar la prisión de Cristina Kirchner y los calificó de arbitrarios: el de la pena en expectativa por los delitos de cohecho pasivo y asociación ilícita, el de la recuperación de activos, y el de la posibilidad de entorpecimiento probatorio.

Beraldi apuntó primero contra el fundamento del monto de pena en expectativa. Cristina Kirchner está procesada en este expediente como jefa de una asociación ilícita, y por 27 actos de cohecho pasivo. Con respecto al delito de cohecho pasivo planteó que, tanto por el máximo como por el mínimo de la pena prevista se admite una eximición de prisión, y agregó que la imputada no tiene condenas previas.

También cuestionó que Cristina esté procesada como jefa de una asociación ilícita en tres expedientes distintos, y dijo que en los otros dos expedientes, ni Bonadio (en la causa Los Sauces) ni Julián Ercolini (en la causa conocida como Vialidad) le dictaron prisión preventiva por el monto de pena en expectativa.

Otro de los fundamentos utilizados por Bonadio para dictar la prisión preventiva de Cristina Kirchner fue el recupero de activos. Beraldi también apuntó contra ese punto. "Se puede embargar, inhibir, pero no privar de la libertad a la persona. Respecto a esta idea de asegurar activos o recuperar bienes quiero ser descriptivo en todo el elenco de medidas cautelares: se ha agotado en todos los expedientes"

Y planteó: "Se la inhibió en todos los procesos, se la embargó en cifras millonarias, se intervinieron todas las sociedades familiares -Hotesur y Los Sauces- y hasta se intervino un condominio. Desde el punto de vista de las medidas cautelares acá se agotaron todas. Las legales y las ilegales. No veo de qué manera el fundamento de recupero de activos puede fundar una prisión preventiva".

Pero uno de los puntos centrales del planteo de Beraldi fue el momento en que Bonadio dictó la prisión preventiva. Aludió al escenario político, y dijo que el magistrado no había considerado que había riesgo de entorpecimiento antes de que Cristina fuera electa senadora. "Pareciera que desde que fue electa senadora sí existiera riesgo. El hecho de que alguien pase a tener un fuero no puede ser una circunstancia de riesgos procesales. Esto es como decir que desde que el pueblo elige a alguien pareciera a ser más proclive a eludir sus responsabilidades procesales. Esto es disparatado", señaló.

Por último, el defensor dijo que el fundamento de entorpecimiento probatorio esgrimido por Bonadio es "arbitrario", y resaltó la conducta procesal de Cristina, a la que calificó como "inmejorable". Dijo que siempre estuvo a disposición de la justicia, mientras era presidenta, mientras no ocupaba ningún cargo público -entre diciembre de 2015 y diciembre de 2017 cuando asumió como senadora- y durante su mandato como senadora.

Celeridad

"El 10 de diciembre va a asumir como vicepresidenta. No existe hipótesis de que se vaya a escapar o vaya a entorpecer la investigación. Este tribunal debe resolver con velocidad y de manera favorable este recurso. Espero que emita su decisión dentro del plazo de los próximos cinco días. Todo esto está acreditado, no necesitan hacer ningún tipo de investigación, institucionalmente este sería el comportamiento saludable", dijo Beraldi.

"Otro fundamento aparente -planteó Beraldi- es el posible entorpecimiento probatorio". Beraldi calificó ese fundamento de arbitrario. Y desarrolló: "¿Por qué es arbitrario? Hablar de entorpecimiento probatorio supone hablar de cuál es la conducta que puede tener la persona. No hay ningún elemento. En todos los casos siempre estuvimos a disposición de la justicia. No intervino el poder político. No pude estar presente en esos allanamientos. Hasta le rompieron las paredes de la casa para ver si había bóvedas escondidas. Nadie intervino en nada, no hubo ningún tipo de interferencias. Plantear ahora como un peligro futuro es arbitrario".

Y finalizó su exposición ante los jueces: "Decir que un vicepresidente va a asumir con una prisión preventiva fundada de una manera grotesca como esta, realmente es algo que no se comparece con los principios del Estado de Derecho que todos decimos defender".

Mientras Beraldi señalaba las arbitrariedades de la prisión preventiva que le dictó Bonadio a Cristina Kirchner, en las afueras de los tribunales de Comodoro Py unos 1000 manifestantes pidieron la liberación de los presos por causas de corrupción, convocados por la consigna "Navidad sin presos políticos".

A su vez, la Cámara Federal confirmó este mediodía el procesamiento de Cristina Kirchner dictado por Bonadio por el delito de peculado, por el traslado de muebles en el avión presidencial. Y el lunes -una semana antes de asumir como vicepresidenta- Cristina deberá declarar en el juicio oral de la causa "Vialidad", donde también se la acusa de haber encabezado una asociación ilícita.