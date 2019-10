Cristina Kirchner salió a pedir el voto para las elecciones con un spot: "Macri no escuchó" Crédito: Prensa Frente de Todos

La candidata a vicepresidenta del Frente de Todos, Cristina Kirchner, difundió hoy un spot de la coalición opositora con duras críticas a la gestión de Mauricio Macri y pidió el voto para las elecciones generales del 27 de octubre próximo.

La pieza audiovisual que circula desde ayer en las redes sociales remarca que el Presidente y postulante de Juntos por el Cambio "no escuchó" de distintos sectores a las políticas económicas del oficialismo.

"Se lo dijiste en la calle. Se lo dijimos en el Congreso. Se lo dijeron los jubilados, los científicos y los productores. Se lo dijimos todos juntos en las urnas", relata una voz en off. "Y no escuchó. Si las PASO no alcanzaron, hacete escuchar el próximo 27 de octubre", completa.

El spot repasa imágenes de protestas contra el Gobierno. También muestra fragmentos de declaraciones de Macri sobre algunas de sus medidas o su análisis del resultado de las primarias: "La elección no sucedió".

A tono con la estrategia de Alberto Fernández en el primer debate presidencial, el spot busca mostrar a un presidente desconectado con la realidad. Por ejemplo, utilizaron un video de un acto de Macri en el que debe interrumpir su discurso porque le suena el celular.

Además, intenta desacreditar la idea de que la Casa Rosada "escuchó" el mensaje de los votantes en las PASO, uno de los ejes de la estrategia oficial luego del 11 de agosto.

Tras regresar de Cuba, donde visitó a su hija Florencia, la expresidenta reapareció anteayer en la campaña con un acto en El Calafate, donde presentó su libro Sinceramente. Dijo que no vio el debate presidencial completo porque tenía "gente en casa".

Durante su discurso, pidió investigar la deuda, defendió los controles de cambios impuestos en su gobierno y se refirió al Presidente como "chispita".

Ayer, se volvió a mostrar activa a pocos días de las elecciones. Salió a criticar a Macri por su polémica frase sobre cómo administran las mujeres. "Les dije que era un machirulo", escribió en Twitter.