Crónica en Madrid: cuatro horas de hermetismo y una declaración con arduos momentos

MADRID.– El chofer de Fabiola Yañez ingresó de modo casi acrobático, sorteando periodistas por la calle Fernando El Santo. Del mismo modo salió a gran velocidad por el estrecho pasillo de la casona antigua donde se encuentran las oficinas del consulado argentino en Madrid, en el barrio de Almagro, vecino de la sofisticada zona de Salamanca, donde reside la exprimera dama. Eran las 15.09 y durante cuatro horas declararía Yañez por Zoom ante el fiscal Ramiro González y el secretario de la fiscalía, Santiago Schiopetto. Un minuto antes había ingresado en el edificio, a pie, su abogada Mariana Gallego.

La mañana del martes amaneció en España con una pequeña tregua después de cuatro olas de calor en lo que va del verano y con una entrevista del expresidente Alberto Fernández en el diario El País, aunque no en portada. Entre los periodistas españoles, en mayor medida de agencias internacionales, primaba el desconcierto ante las acusaciones contra el exmandatario tan cercano al presidente Pedro Sánchez.

“Como consecuencia del sometimiento, de las infidelidades y los golpes y la subestimación permanente, me convertí en alcohólica” , dijo llorando Yañez al fiscal en uno de los momentos más arduos de la declaración, precisó Martín Candalaft en DDM (América), donde suele participar como panelista el abogado Mauricio D’Alessandro, pareja de Gallego. Uno de los documentos que brindó Yañez al fiscal fue un informe médico que obtuvo cuando debió acudir a urgencias durante la última visita de Fernández a Madrid, el 7 de junio, donde sufrió “cefalea occipital con irradiación al cuello, malestar general, decaimiento, labilidad emocional y disnea”, ocasionada por un pico de estrés. En HM, un hospital universitario, recibió un diagnóstico de crisis asmática y se le administró un Valium.

Yañez había presentado el lunes en el consulado un escrito de 20 páginas como antesala de la declaración que desarrollaría este martes, durante 4 horas. Ingresó con un traje blanco y el pelo recogido a bordo de un Lexus y hasta su salida apenas hubo movimiento en el edificio. Solo algunos empleados salieron del edificio, pero no volvieron a ingresar y no quisieron realizar ningún tipo de declaración. Casi en simultáneo, cuando llegaron los periodistas a las inmediaciones, la Embajada difundió un comunicado sobre la “Copa Embajada Argentina de Polo”, un test match que se desarrollará el próximo 18 de agosto en Sotogrande, unas selectas coordenadas de Andalucía. Fuentes de la Embajada explicaron de inmediato que son una unidad administrativa diferente al consulado.

Yañez acudió al consulado para realizar una declaración telemática, vía Zoom, testimonio que fue luego certificado por el cónsul argentino. “Para el cónsul es un trámite más. Es como la expedición de la visa, por darte un ejemplo. Es procedimiento personal recurrente (en la jerga nuestra, el ciudadano argentino que se presenta a hacer un trámite) y, por ende, privado” , aseguró a LA NACION una alta fuente del consulado sobre esta función notarial.

Llamó la atención la ausencia de presencia policial en la cuadra y de la mención de la declaración de Yañez en los principales noticieros de las nueve. En las inmediaciones no hubo muestras de respaldo hacia la exprimera dama, como en ocasiones anteriores ha ocurrido, cuando, por ejemplo, un grupo de mujeres con pañuelos verdes en 2018 cortó la calle para exigir que la ley del aborto se incluyera en la agenda parlamentaria. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, tuiteó mientras declaraba Yañez: “¿A qué hora empiezan las manifestaciones de las supuestas feministas en España y Argentina para defender a esta mujer?”.

Minutos pasadas las 19, hora española, en un clima constante de gran hermetismo, el procedimiento fue inverso al de ingreso de Yañez: su abogada salió primero del edificio y luego Yañez, también en el asiento trasero del auto, sin brindar declaraciones. Gallego se ubicó a 10 metros de distancia del portal del consulado para realizar un breve comentario a la prensa. La abogada fue muy amable con los medios presentes, pero solicitó no responder preguntas : “Les agradezco mucho y Fabiola también les transmite el agradecimiento por haber estado acá brindando la cobertura que este tema merece. Me pidió que intentemos mantener esta línea de confidencialidad y por tanto no responder preguntas porque para eso está la Justicia. Mi clienta pudo declarar, se sintió muy bien, muy apoyada, muy acompañada, sobre todo por la fiscalía y el juzgado que está interviniendo. Sólo resta confiar en la Justicia y en los pasos procesales. Ahora hay que seguir el proceso judicial”, dijo Gallego antes de marchar hacia la avenida Castellana y subirse a un taxi.

Gallego no quiso especificar cuáles son aquellos pasos judiciales, ni especificó quién declarará como testigo en respaldo de la versión de Yañez. “No creo que haga falta que vuelva a declarar”, aseguró. Tampoco quiso la letrada referirse al pedido de nulidad que realizó en Comodoro Py, más temprano, la abogada de Fernández, Silvina Carreira, cuando se le denegó ser parte de la audiencia porque había estado pendiente de su cliente y quería informarse primero sobre lo ocurrido en Argentina en las últimas horas.

Fernando El Santo recuperó su tranquilidad tras la partida de Yañez y una lluvia de verano refrescó el ambiente enrarecido y tan lleno de preguntas y sombras.