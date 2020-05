Los tres representantes de los jueces en el Consejo de la Magistratura también respaldaron a Rodríguez, quien había sido señalado por Carolina Pochetti Fuente: Archivo

Iván Ruiz Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de mayo de 2020 • 18:20

El Consejo de la Magistratura cerró una de las investigaciones de presunta corrupción judicial más resonantes de 2019. El kirchnerismo aprobó la desestimación de las denuncias contra el juez Luis Rodríguez, acusado de haber recibido un soborno millonario de Daniel Muñoz, valijero de la familia Kirchner, para beneficiarlo en un expediente.

La desestimación, que estaba prácticamente lista desde hace meses, fue tratada hoy en el Consejo, primero en la reunión de comisión de Disciplina y Acusación y, luego, en el plenario. El cierre de la investigación se aprobó con el apoyo del bloque oficialista, más otros adherentes como los tres representantes de los jueces, que también respaldaron el dictamen del consejero Diego Molea.

A pesar de algunas críticas opositoras por una investigación "superficial", se abstuvieron la abogada Marina Sánchez Herrero y el diputado Pablo Tonelli. La única que votó en contra fue la senadora Silvia Giacoppo.

La investigación que presenta Molea, que se basó en las declaraciones juradas que presentó Rodríguez ante el Consejo, no permitieron constatar, en 15 meses de búsqueda, la presencia de un incremento patrimonial del juez Rodríguez. "En base a la prueba solicitada y producida se concluye que ninguno de los cargos ha quedado acreditado", afirma el proyecto.

A ese argumento se le agregó, en marzo pasado, una decisión de la Justicia sobre la que se apoyó la investigación de Molea. El juez Sebastián Casanello sobreseyó a Rodríguez en la causa penal por la acusación del supuesto soborno, a instancia del fiscal Gerardo Pollicita, que sostuvo que no había delito para continuar con la investigación que involucraba al magistrado. Sin impulso fiscal, ya no había investigación posible.

Tal como reveló LA NACION en febrero de 2019, Pochetti había asegurado ante el juez Claudio Bonadio que Muñoz, su marido, le contó que ella no debía preocuparse por la investigación que desarrollaba el juez Rodríguez porque él le había pagado un soborno de US$10 millones para que lo beneficiaran en ese expediente.

El juez Rodríguez investigaba a Muñoz y Pochetti por el presunto lavado de US$60 millones de dólares. Durante el trámite de la causa, el magistrado tomó decisiones que beneficiaron a los acusados, como cuando concedió la eximición de prisión para Pochetti y cuando se negó a congelar sus fondos en el exterior. Tras esa decisión, la viuda -acusada de ser prestanombre de los Kirchner- movió el dinero en paraísos fiscales y, así, evitó la confiscación de buena parte de sus bienes.

Pochetti fue un paso más allá en su declaración y dijo que, siempre según le había contado su marido, el juez Rodríguez pactó el allanamiento de su domicilio y que, además, le recomendó vender las propiedades que tenía en el exterior. "[Muñoz] me dijo que unos abogados amigos, con llegada al juez Rodríguez, nos podían dar una mano. Cuando salió lo de los Panamá Papers, mi marido les pagó a [el abogado, Miguel] Plo y al juez Rodríguez una suma importante de dinero. Me dijo que le había pagado 10 millones de dólares para arreglar al juez y a los abogados para que ellos me defiendan", dijo la viuda ante la Justicia.

La acusación se transformó en escándalo y se presentaron cuatro denuncias en el Consejo, entre ellas, de diputados de la Coalición Cívica y del Colegio de Abogados de la ciudad de Buenos Aires, para investigar la situación patrimonial del juez. A pesar de estas afirmaciones, que constan en el acta judicial, el Consejo cerrará la investigación sin haber escuchado a Pochetti como testigo, ya que nunca fue citada como parte de la investigación.

El Consejo también rechazó analizar las decisiones que tomó el juez Rodríguez en el expediente judicial que terminaron por beneficiar al matrimonio Muñoz-Pochetti al entender que no tiene potestades para evaluar la conducta de los magistrados dentro de un expediente. En cambio, el Consejo decidió avanzar sobre su patrimonio.

Rodríguez declaró un patrimonio de $5.8 millones en 2018, los últimos datos disponibles. Informó la mitad de una casa con pileta construida sobre dos terrenos en un barrio privado de Escobar, cotizada en $1.7 millones, y es titular, además, de la mitad de un departamento de 215 metros cuadrados sobre la avenida Santa Fe. El juez incluyó este año la camioneta Audi Q5 adquirida durante 2018 con un valor de casi $1.5 millones.