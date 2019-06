Cuál es la trascendencia del cuadro médico de Alberto Fernández

El candidato presidencial del kirchnerismosufre una inflamación pleural, según el parte médico del Sanatorio Otamendi Fuente: Archivo - Crédito: AFP

Nora Bär 5 de junio de 2019

Asegura el parte médico del Sanatorio Otamendi: "El paciente [Alberto Fernández] ingresó por sus propios medios con un cuadro de tos seca y dolor torácico sin síntomas asociados (...) Se detectó una inflamación pleural que podría corresponder a una obstrucción arterial subsegmentaria. Presentó un ecocardiograma normal. (...) Pesenta buen estado general y deambula por la habitación".

Dijo en entrevistas radiales Alberto Fernández: "Tuve una fuerte inflamación en la pleura y no pudieron determinar a qué se debía. En 2008 tuve un antecedente de coágulo en el pulmón y fui anticoagulado, lo mismo que ahora por prevención. Detectaron que la pleura estaba muy inflamada y por eso me dejaron internado para darme medicación que me calmara el dolor".

¿Qué trascendencia tiene o tendrá este cuadro médico en la salud del precandidato presidencial? Aunque aclaran que es imposible ofrecer una opinión certera, ya que no cuentan con la historia clínica del paciente sino solo con la información divulgada por los medios, neumonólogos consultados por LA NACION coinciden en que su dolencia pareciera ser perfectamente controlable y carecer de riesgos destacables para el futuro.

"No sabemos qué tuvo -afirmó el neumonólogo Juan Antonio Mazzei, académico titular de Medicina-, pero incluso las personas con trombofilia [un trastorno que habría sufrido la madre del político] pueden tener una vida normal".

Según el especialista, si Fernández hubiera sufrido un tromboembolismo, algo que no se puede asegurar con los datos disponibles, podría tener dos factores de riesgo que son la edad y el género masculino, pero por todos los signos que se dieron a conocer su cuadro sería leve y hasta podría tratarse en forma ambulatoria.

"Hay un score para valorar la severidad del episodio llamado PESI (Pulmonar Embolism Severity Index). Los muy leves tienen muy baja mortalidad -afirmó-. Para poder sacar más conclusiones habría que esperar un nuevo comunicado del Otamendi".

También Daniel Colodenco, jefe de Alergia e Inmunología del Hospital María Ferrer, subrayó que no tiene información suficiente para valorar el cuadro sufrido por Fernández.

"Generalmente, la obstrucción en las arterias pulmonares en una persona de entre los 20 y los 60 años se llaman 'embolismos' y es causada por coágulos que vienen de fuera del pulmón -explica-. Que se produzca un evento de estos no necesariamente significa que el paciente sufra trombofilia; puede tratarse de un episodio aislado y en ausencia de ese trastorno. En muchos casos, uno no encuentra la causa directa del coágulo, hay muchas razones probables. Es indispensable estudiar cada caso".

Colodenco destaca que la mayoría de los pacientes sale de estos episodios muy bien, sin ningún tipo de invalidez o discapacidad, y que, si hiciera falta, hoy existen anticoagulantes efectivos y que no necesitan controles tan frecuentes como hace años.

"Habría que ver porqué se provocó esto, ya que hay muchas causas posibles -coincide por último Miguel Blasco, especialista en terapia intensiva y neumonología-. Con los pocos datos que tenemos, es difícil hablar del futuro. pero si está caminando por la habitación, aparentemente fue un tromboembolismo sencillo".

Los tres especialistas afirmaron que no hay estudios que relacionen este tipo de cuadros con el estrés. "En general, la gente hace una vida absolutamente normal", subrayó Colodenco, igual que sus colegas.