Este domingo 13 de agosto se llevarán a cabo las elecciones provinciales en Catamarca para definir a los candidatos a gobernador y vice que se medirán finalmente en las elecciones generales del 22 de octubre; sin embargo, en las 48 horas previas a los comicios ya regirán las limitaciones que afectan a distintas actividades de la ciudadanía.

La veda electoral restringirá algunos hábitos de los catamarqueños, con vistas a garantizar la participación y transparencia en el acto electoral que reúne la votación provincial y las PASO nacionales.

Cuándo empezará la veda electoral en Catamarca

De acuerdo con el cronograma publicado por la Cámara Electoral Nacional, el cierre de la campaña y el inicio de la veda se producirán 48 horas antes de las PASO; es decir, el viernes 11 de agosto.

Además, el domingo 13 de agosto —día en que se desarrollan las Primarias—, desde las 8 y hasta tres horas después del cierre de los comicios, estará prohibido publicar resultados de encuestas, proyecciones, sondeos de opinión o pronósticos electorales, ni tampoco referirse a sus datos, entre otras actividades.

Qué actividades estarán prohibidas durante la veda electoral en Catamarca

Según el artículo 71 del Código Nacional Electoral, hay ciertas actividades que estarán prohibidas durante la veda:

Realizar actos públicos de campaña y proselitismo electoral desde el viernes anterior a la votación.

Ofrecer o entregar a los electores boletas de sufragio dentro de un radio de 80 metros de las mesas receptoras de votos, contados sobre la calzada, calle o camino.

Publicar y difundir encuestas o sondeos preelectorales desde el viernes.

Vender bebidas alcohólicas desde las 20 del sábado hasta las 21 del domingo.

Los espectáculos populares al aire libre o en recintos cerrados y toda clase de reuniones públicas que no se refieran al acto electoral.

La apertura de organismos partidarios dentro de un radio de 80 metros del lugar en el que se instalen las mesas de votación.

Portar armas, banderas, distintivos o insignias partidarias desde el sábado y hasta las 21 del domingo.

Qué pasa si no voto en las PASO de Catamarca

Las elecciones PASO son de carácter obligatorio en la Argentina. Por eso, todos los electores de entre 18 y 70 años que figuren en el padrón deberán acercarse a las escuelas a votar, mientras que es optativo para quienes tengan 16 y 17 años o para quienes sean mayores de 70 años.

Tal como indica el Gobierno Nacional, a quienes deban sufragar y no puedan justificar ante la Justicia Nacional Electoral por qué no emitieron su voto les corresponderá una multa económica y quedarán incorporados en el Registro de Infractores al deber de votar.

Asimismo, no podrán ser designados para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres años a partir de la elección

De cuánto es la multa por no votar en Catamarca

En el artículo 125 del Código Electoral se dispone que la multa por no ir a votar es de entre $50 y $500, según la cantidad de infracciones previas. En caso de que el elector no la pague, no podrá realizar gestiones o trámites ante los organismos estatales nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante un año.

