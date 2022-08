Cuántas veces el Gobierno intentó acuerdos para enfrentar la inflación y en qué terminaron

En medio de una crisis económica que no parece tener fin, el presidente Alberto Fernández volvió a convocar a un acuerdo de precios y salarios con empresarios y gremios . La fórmula no es nueva y, hasta el momento, no ha dado grandes resultados. Estos son algunos de los intentos llevados a cabo en los últimos dos años y medio:

“Guerra a la inflación”

-18 de Marzo de 2022. Fernández anticipa que anunciará medidas económicas e insiste en la necesidad de que los sectores del trabajo y de la producción lleguen a un acuerdo para tratar de anclar las expectativas inflacionarias. A fin de mes, Guzmán se mostrará junto Matías Kulfas, entonces ministro de Desarrollo Productivo, junto a sindicalistas y empresarios como parte de una negociaciones que poco después quedarían en la nada.

Mesas tripartitas

-19 de Diciembre de 2021. El aumento de la inflación lleva al Gobierno a planificar la búsqueda de un acuerdo de precios a partir del establecimiento de mesas tripartitas con empresarios y gremios para enero del año siguiente. El llamado nunca se concretó.

“Converger en una inflación del 29%”

-28 de enero de 2021. El ministro de Economía, Martín Guzmán, anuncia en reunión de gabinete económico que lanzará un proceso que derivará en un acuerdo de precios y salarios con la intención de “converger en una inflación del 29%” anual. La estrategia terminará en un fracaso que el jefe de la cartera de Hacienda adjudicará al sector patronal.

Cortes cuidados

-8 de diciembre de 2020. Sin poder controlar la inflación, la administración de Alberto Fernández lanza un nuevo programa, bajo el nombre de “Cortes Cuidados”. En este caso se trata de un acuerdo de precios para la venta de siete cortes de carne.

Precios máximos

-19 de marzo de 2020. El Gobierno lanza el programa “Precios Máximos”. Bajo la amenaza de aplicar la ley de abastecimiento, se obligó a retrotraer al precio de la semana anterior a varios productos alimenticios y de limpieza que habían registrado fuertes aumentos.

Precios cuidados (primera edición)

-Abril de 2020. El Presidente lanza la primera edición de su gestión del programa Precios Cuidados, por el cual se congelan los valores de una determinada canasta de productos de primera necesidad. El programa, creado en el kirchnerismo, se mantuvo durante la gestión de Mauricio Macri y ha sido renovado en varias oportunidades en esta administración.

La mesa del hambre

-20 de diciembre de 2019. Apenas diez días después de asumir, Alberto Fernández preside la primera reunión oficial de “La Mesa del Hambre”, que reúne a dirigentes políticos y sociales y personalidades de la cultura y empresarios, como Marcelo Tinelli. Un año después, la iniciativa quedó reducida a un equipo técnico de trabajo bajo las órdenes del entonces ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo.