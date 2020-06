Axel Kicillof habló durante el anuncio de la extensión de la cuarentena por el coronavirus

"Estamos a casi mil casos por día y una fase de crecimiento acelerado de los contagios", fueron las primeras palabras del gobernador bonaerense, Axel Kicillof , en conferencia de prensa durante el anuncio de la extensión de la cuarentena por el coronavirus en el país. Luego explicó que habrá dos fases diferentes en la próxima etapa dentro de la Provincia .

El mandatario bonaerense fue el tercero en hablar, luego de Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta, y detalló las dos realidades antagónicas que se viven dentro de la provincia de Buenos Aires respecto a la circulación del virus.

No está bueno contraer esta enfermedad y hay que evitar contagiarse de todas maneras posibles Axel Kicillof

" Tenemos dos realidades, distintas y contrastantes en la provincia ", dijo y luego remarcó que no se trata de una realidad solo de los barrios populares. "No es un problema mayoritario de los barrios populares. En la provincia representan solo el 16% de los casos. No es verdad que es solo un problema de los barrios populares", reiteró en varias oportunidades Kicillof.

Axel Kicillof: "Es mentira que se hicieron menos tests en la provincia de Buenos Aires"

El mandatario contó también que habló con varios recuperados de la enfermedad y que "no es una enfermedad agradable". "No está bueno contraerla y hay que evitar contagiarse de todas maneras posibles".

Luego se quejó: "Es mentira que se hicieron menos tests en la provincia de Buenos Aires. No hubo subtesteos como se dijo. Las estadísticas muestran que nuestros niveles están entre las estadísticas mundiales. Cuando aparecen más casos, se testea más. Suben los test cuando aparecen más casos en una zona. No se testea a una persona sin síntomas. No tiene sentido, por eso no se hace".

Más temprano, Kicillof había mantenido una reunión en La Plata con intendentes del Frente de Todos de la tercera electoral. Cerca de uno de los jefes comunales invitados al encuentro señalaban que buscarían respaldar y alinearse al gobernador en la decisión que tomara. Además de hablar de la situación económica, el gobernador anticipó que girará fondos a los municipios que colaboran con camas para atender el Covid-19.

A Kicillof se le abrió un frente con los intendentes justo cuando daba por superada a la tensión con Larreta . La visita del gobernador bonaerense a la sede del gobierno porteño en Uspallata surgió sin mucha premeditación, como continuidad de una conversación que venían intercambiando ambos funcionarios por celular. Pero la postal fue ideal para dar una señal de descompresión y evitar los contrapuntos que habían caracterizado a los últimos días.