Tres instituciones educativas privadas de la provincia de Buenos Aires informaron en los últimos 15 días el cierre definitivo de alguno de sus niveles y, ante dicha realidad, legisladores bonaerenses de Juntos por el Cambio responsabilizaron al gobierno bonaerense y le reclamaron "medidas concretas" para el sector. Indicaron que "están destruyendo el sistema por cuestiones ideológicas".

El presidente de la Comisión de Educación de la Cámara alta bonaerense, Juan Pablo Allan, recordó que hace unos días dieron "media sanción a un proyecto de aporte a las escuelas de gestión privada" porque entendieron que "se venían los cierres". Sobre ello, agregó: "Lamentablemente se encontró con una muralla ideológica del gobierno provincial, que las considera empresas que deben asumir riesgos".

Por su parte, el diputado provincial Sergio Siciliano argumentó: "Están destruyendo el subsistema de gestión privada por una cuestión ideológica". El legislador apuntó contra la gestión del gobernador Axel Kicillof. "La responsabilidad de lo que está pasando es íntegramente del gobierno de la provincia", dijo. A su vez, el exsubsecretario de Educación durante la gestión de María Eugenia Vidal remarcó que las escuelas "no pueden sostenerse sin la ayuda del Estado", que "han sido discriminadas y exceptuadas de cualquier ayuda" y que "no las recibieron y no habilitaron instancias de diálogo".

Su par Alex Campbell le solicitó a Kicillof "declarar la emergencia educativa ya" y puntualizó en que la educación "ha sido uno de los temas más discriminados de la agenda gubernamental en pandemia". En cuanto a ello, y en la misma línea que Siciliano, dijo que "no hay escucha, conocimiento, ni diálogo sobre lo que está pasando" y agregó: "No hay respuestas para contener a la educación pública y se avanza en la destrucción de la educación privada por cuestiones netamente ideológicas. Hay miles de familias preocupadas por la escuelas que cierran. Hay que estar presentes para ayudar a las instituciones públicas y a las privadas, la educación es prioridad".

Allan anticipó que enviarán un proyecto para solicitar a la Provincia que permita la reapertura de las escuelas de gestión privada, ajustadas a los protocolos correspondientes, y también contó que la próxima semana se tratará en la Comisión de Educación la emergencia para el sector.

