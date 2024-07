Cumbre en Diputados: la estrategia “purista” que Menem y Sturzenegger delinean para los proyectos de desregulación del Estado

Escuchar

A pesar del receso parlamentario, Martín Menem no baja la guardia. Como parte de un gobierno en minoría en el Congreso, pero con un sinfín reformas en el tintero, el presidente de la Cámara de Diputados ya está pensando en la próxima etapa. Por eso, esta mañana se reunió por más de dos horas con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, para delinear una hoja de ruta legislativa de las iniciativas nodales del proyecto económico de Javier Milei: la simplificación administrativa y la reestructuración de las empresas públicas.

“Fue una reunión muy buena, con muy buena sintonía. Hay muchos proyectos que vamos a ir trabajando en conjunto. Es un lujo contar con Federico [Sturzenegger] y su equipo en esta nueva etapa de Gobierno”, concluyó Menem tras la cumbre en su despacho del primer piso del Palacio Legislativo, que inició pasadas las 9 y terminó cerca de las 12. Según explicaron cerca del titular de la Cámara baja, no hubo fotos porque se trató de un encuentro “técnico”.

“Los dos se fueron con información sobre la situación política actual. Recopilaron impresiones y hablaron sobre tácticas parlamentarias”, sumaron desde la presidencia del cuerpo. Uno de los principales proyectos que impulsa Sturzenegger desde su cartera es la “Ley Hojarascas”, que busca depurar leyes inocuas o que nunca se implementaron. En palabras del funcionario, supone “un conjunto de regulaciones que entorpecen el funcionamiento del sistema económico, son 100 leyes que se eliminan, pero que implican más reformas estructurales ”. Si bien todavía no se le dio ingreso formal al Congreso, está previsto que se concrete en el corto plazo.

Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, junto a algunos referentes de su bloque

Por eso, del encuentro también participaron asesores y el director general Parlamentario, Adrián Pagan, quien se encarga, entre otras cosas, de asignarle los giros de comisiones a los proyectos ingresados. Las comisiones trabajan al detalle las iniciativas y es común que se invite a los funcionarios del Poder Ejecutivo que las impulsan para que expliquen y defiendan las propuestas. Es probable que Sturzenegger sea citado con este fin. El extitular del Banco Central (BCRA) de Mauricio Macri fue, además, diputado nacional entre 2013 y 2015, y conoce a la perfección el funcionamiento de la Cámara.

Sturzenegger también tendrá a su cargo la reestructuración de las empresas del Estado que logren ser privatizadas o concesionadas. Será un trabajo en conjunto con su par de Economía, Luis “Toto” Caputo, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cada uno con responsabilidades específicas en este proceso.

La Ley Bases incluye en su Título II, de Reforma del Estado, la autorización al gobierno de Milei para privatizar total o parcialmente seis empresas públicas: Intercargo SAU; Enarsa; Agua y Saneamientos Argentinos SA (AySA); Belgrano Cargas y Logística SA; Sociedad Operadora Ferroviaria SE (Sofse); y Corredores Viales SA. No obstante, el vocero presidencial, Manuel Adorni, adelantó que el Poder Ejecutivo intentará avanzar en la privatización o venta parcial de otras empresas excluidas de este listado, como Aerolíneas, Correo Argentino y los medios públicos, que fueron quitadas de la lista por presión de la oposición en el Senado.

Menem dialoga junto a referentes de la Cámara y Rodrigo de Loredo, jefe de bloque UCR

Menem busca delinear la estrategia legislativa de los próximos cinco meses. La semana pasada, celebró una reunión con el secretario de Interior, Lisandro Catalán, para impulsar la reforma política que busca, principalmente, eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y adoptar la Boleta Única. Esa cumbre, a diferencia del encuentro con Sturzenegger, también incluyó a los jefes de los bloques dialoguistas. No sorprende: las mayorías especiales que se necesitan para aprobar las reformas electorales condicionan al oficialismo y lo obligan a trabar acuerdos.

No habrá la misma disposición al consenso para las iniciativas nodales del proyecto económico libertario, donde el oficialismo apunta a que la discusión no se abra a los dialoguistas. Por eso, la primera reunión con Sturzenegger no incluyó a ningún referente de los bloques amigos, como UCR, Pro y Hacemos Coalición Federal. En La Libertad Avanza se habla de un abordaje “purista” , sin interferencias externas.

Junto con el jefe de Gabinete, @GAFrancosOk, recibimos a los jefes de bloque @MiguelPichetto, @cristianritondo, @rodrigodeloredo y @BornoroniG, con quienes dialogamos sobre la reglamentación de la Ley Bases y el paquete fiscal, además de trazar lineamientos de la agenda… pic.twitter.com/MRQmCqkl9O — Lisandro Catalán (@catalanlisandro) July 18, 2024

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 es otro de los temas que competen a Sturzenegger. Como cerebro de la iniciativa, que ya cuenta con la negativa del Senado, monitorea la voluntad de la oposición en Diputados –que utiliza el DNU como prenda de negociación– para avanzar con el rechazo definitivo.