Javier Milei y Daniel Scioli, a favor de Andrés Fassi, de Talleres, en su “cruzada” contra la AFA

El secretario de Turismo y Deportes del gobierno de Javier Milei, Daniel Scioli, intercedió a favor de Andrés Fassi, presidente de Talleres, que más temprano en una conferencia de prensa había apuntado contra Claudio “Chiqui” Tapia, el titular de la AFA. “Me comuniqué con él”, adelantó Scioli en un posteo en la red social X.

El dirigente del club cordobés protagonizó el fin de semana una pelea en el vestuario tras la eliminación de su equipo contra Boca por Copa Argentina. Tras ello, el árbitro del partido, Andrés Merlos, lo acusó de haberlo amenazado con un arma. La polémica siguió con la revelación de un video en el que se ven fragmentos de esa pelea y se escuchan gritos. Fassi dio hoy una conferencia de prensa en la que acusó a la dirigencia de la AFA de mandar árbitros para perjudicarlo.

En ese sentido, Scioli hizo público su apoyo a Fassi que, por otra parte, es también partidario de las Sociedades Anónimas Deportivas, una iniciativa que promueve el gobierno. Minutos después, quien se pronunció también a favor de Fassi fue el expresidente y exdirigente de Boca Juniors, Mauricio Macri.

“Me comuniqué con el dirigente deportivo Andrés Fassi... para brindarle todo mi apoyo y solidaridad en este momento en el que se animó a expresar su hartazgo ante las malas prácticas en el fútbol argentino”, escribió el funcionario en redes sociales. Un dato no menor: el presidente Javier Milei replicó el posteo de Scioli.

Minutos después fue el turno del líder del Pro, que acotó: “Me da mucha tristeza, con el amor que le tengo al fútbol argentino y a Boca, que Fassi tenga razón”.

El apoyo de Macri, Scioli y Milei Fassi no es aleatorio. El empresario es uno de los pocos defensores de la implementación de las SAD (Sociedades Anónimas Deportivas) en el fútbol. “El momento en el que se acepten las SAD, será la mejor decisión para el fútbol argentino”, había manifestado en una entrevista en abril.

Una semana atrás, el Juzgado Federal de Mercedes aceptó una medida cautelar presentada por la Asociación del Fútbol Argentino para frenar el decreto impulsado por el Gobierno, que exigía a la institución aceptar que los clubes puedan proclamarse justamente como sociedades anónimas.

Triunfo con polémica y las imágenes de un enfrentamiento en la zona de vestuarios

La victoria por penales de Boca contra Talleres desató en los últimos días una ola de acusaciones cruzadas entre el presidente del club cordobés y el árbitro del encuentro. Fassi acusó al juez de haberle jugado en contra a la T”. Merlos, de haberlo amenazado con otras dos personas en el vestuario después del partido. El árbitro dijo que uno de ellos tenía un arma de fuego. “Faltó que pusieran el dedo en el gatillo”, advirtió. Fassi desmintió las acusaciones y redobló la apuesta este lunes.

La pelea entre ambos viene de hace años, pero se reactivó el sábado. Durante todo el partido, Fassi insultó desde las tribunas al árbitro principal. Los reproches por parte del dirigente comenzaron con la polémica por el primer tanto de Brian Aguirre para el conjunto Xeneize. El nivel de agresividad se mantuvo hasta el final, incluso luego de que el equipo cordobés fuese eliminado. Tras la derrota por penales, Fassi fue a buscar a Merlos a la zona de vestuarios.

Como muestra un video que dio a conocer TyC Sports, el presidente de la “T” le recriminó a los gritos a la terna arbitral por la eliminación, ya que consideró que el gol de Boca debió ser anulado, entre otras jugadas. Ambas partes intercambiaron gritos, empujones e insultos, por lo que la Policía debió intervenir para separar.

En paralelo a la puesta en conocimiento de las imágenes, Sebastián Fassi, hijo del presidente de Talleres, escribió en X: “Este video aclara todas las mentiras dichas por el impresentable y subnormal de Merlos, difamación pura en contra de Andrés. Vergüenza absoluta. Verdad hay una sola”.

Versiones cruzadas: golpes, armas de fuego y amenazas

Tras el cruce con Merlos, Fassi explicó en declaraciones a ESPN: “Terminando el partido, baje del palco para dirigirme al vestuario. Le pregunté al árbitro por qué seguía perjudicando a Talleres con el sentido. No es la primera vez, ya van varias. La situación del gol es inexplicable. Inexplicable que otorgue un gol de esa magnitud”.

Luego, continuó y relató cómo comenzó la pelea: “Me empezó a gritar y me dijo que si quería hablar, me invitaba. Empezó a ponerse de una forma muy prepotente. Le dije que con todo gusto porque por supuesto que iba a hablar, fui a preguntarle. Se armó toda una discusión en el área que da a la zona de los camarines”.

“En ese momento, él se metió en el camarín y lo sostenían, porque evidentemente quería agredirme. Lo sostuvieron los banderas y el cuarto árbitro. En un momento, cuando yo estaba afuera, se ve que se les soltó, vino y me agredió. Me pegó una trompada a mí y una patada al vicepresidente Hugo Gatti”, especificó.

24 horas más tarde, Merlos también dio su versión de lo ocurrido. “Veníamos con el equipo arbitral hablando, muy relajados, de los penales porque era la primera vez que nos pasaba que llegaron a patear 22 penales”. El juez prosiguió: “Cuando estábamos a nueve metros de la puerta de mi vestuario Fassi estaba ahí parado con unas cinco personas”. “Empezó a gritarme, a decirme que por qué hacés esto, se me puso cara a cara”, relató.

El árbitro dijo en varias oportunidades que invitó a Fassi a ir al vestuario para hablar sobre el partido y dijo: “Pero me estaba señalando con los dedos de forma amenazante. Me decía ‘te vamos a matar’, ‘sos un hijo de puta’”. Según su relato, no fue sino hasta que llegó la Policía que, con sus escudos, evitó que la cosa pasara entonces a mayores. “Cuando ingresé al vestuario me di vuelta pensando que venían mis asistentes atrás y no, venían estas dos personas con Fassi y fue uno de ellos que se metió la mano en el bolsillo de una campera gris y le alcancé a ver la culata de una pistola”, prosiguió Merlos.

Indicó que ante esa situación se quedó “anonadado” y que lo primero que hizo fue gritar “¡tiene un arma!, ¡tiene un arma!”. Merlos agregó que los tres hombres se retiraron del lugar y que el jefe del operativo de seguridad del estadio “no hizo nada”. Inmediatamente después de los dichos del árbitro, el presidente de Talleres se defendió de las acusaciones: “No entramos al vestuario y nadie estaba armado. Dos mentiras de no creer, ahora que lo demuestre”.

