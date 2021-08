Darío Lopérfido: “Alberto Fernández se sacó la foto porque no le da intelectualmente”

El escritor y exministro de Cultura porteño Darío Lopérfido apuntó contra el gobierno de Alberto Fernández, tras conocerse la foto del 14 de julio de 2020 en la que se realizó el cumpleaños de la primera dama en la Quinta de Olivos: “Para mí es un momento de inflexión, claramente, porque aquí no es solamente lo que pasó con esa foto. Es el derrumbe de la estrategia nefasta que tuvo el gobierno de Fernández con el coronavirus. Una estrategia nefasta de una cuarentena medieval que tuvo encerrada a la gente más tiempo que en ningún lugar del mundo, a los chicos sin clases un año y medio, que no pasó en ningún lugar del mundo y un desastre económico que el mundo ha sufrido, pero que ninguno de los países que nos gusta sufrió tal destrozo de la productividad”.

En diálogo con La Once Diez / Radio de la Ciudad, planteó que “esto lo que pone de manifiesto es que todo lo que pasó en Argentina con el coronavirus fue un estado de locura”. Y recordó: “Cuando se perseguía a la gente que quería trabajar, cuando hubo muertos y desaparecidos en la época de la cuarentena, cuando una señora sacó la reposera y quería tomar sol se la perseguía”. “Toda esa cosa fascista que se armó en Argentina fue llevada adelante fundamentalmente por el Gobierno, por medios de comunicación adeptos al Gobierno que decían disparates y por epidemiólogos que decían locuras. Toda esa persecución stalinista tenía lo que todos sabíamos: que los dueños del poder no iban a hacer los mismos sacrificios que les pedían a los ciudadanos comunes”, agregó.

“Yo celebro la bronca que está teniendo la gente y que se está viendo respecto de esto, pero a mí no me sorprende, yo nunca les creí”, resaltó, y afirmó que quienes integran el gobierno nacional “son verdaderamente una casta medieval”. “Es de casta medieval, son las élites de los grandes movimientos totalitarios. Eso era el stalinismo, eso era el nazismo. O sea, pedirle sacrificios al pueblo y ellos comer caviar, tener la mascota entrenada y hacer esas fiestas patéticas con una farándula clase Z como la que rodea a la novia del Presidente, mientras Solange Musso no se podía despedir de su padre o mientras la chica Abigail tenía que ir en brazos de su padre”, cuestionó.

A la vez, reivindicó la solicitada que acusó al gobierno nacional de llevar a cabo una “infectadura”. Al respecto, expresó: “Yo me doy el gusto de decir estas cosas porque cuando empezó todo esto firmamos una carta con Sebreli, con Sandra Pitta y con muchos más, que se llamaba Infectadura y muchos de la oposición política se enojaron cuando firmamos esa carta. Los que firmamos esa carta lo hicimos porque sabíamos lo que estaba pasando en el mundo y en el mundo no se cortaba por un año y medio la escolaridad. El kirchnerismo nos tiró con todo cuando firmamos esa carta, pero las palomas de la oposición nos decían que era inconveniente”.

Sobre las declaraciones de Alberto Fernández sobre el cumpleaños de su novia, Lopérfido manifestó: “Es increíble porque él está ahí, está en la foto. La vez pasada dijo algo de Meoni, que por ahí alguien se había juntado con Meoni y por eso había ido a Olivos. Le echó la culpa primero a un muerto y después a la esposa. ¿Cómo va a decir eso si él estaba en la foto? No es que su esposa hizo una fiesta a escondidas en Olivos y él se enteró ahora. ¡Él está ahí posando como un tonto! ¡Está poniendo la carita a la cámara! Acerca de por qué lo hizo, opinó: “Se sacó esa foto porque no le da intelectualmente. Alberto Fernández es la persona probablemente de menor nivel político intelectual que ocupó la Presidencia argentina desde la vuelta de la democracia”.

Finalmente, afirmó: “Son los reyes de la deshonestidad intelectual”. Consideró que “ahora el rey está desnudo”. Y sumó: “Es la misma deshonestidad intelectual de siempre del kirchnerismo, ya sin ningún recurso intelectual. Eso es Fernández”.

LA NACION