Darío Nieto: “Macri jamás mando a espiar a nadie”

El exsecretario privado y actual asesor de Mauricio Macri, Darío Nieto, en una entrevista con LN+ habló sobre la causa de supuesto espionaje ilegal en la que está involucrado y aseguró que Mauricio Macri “jamás mandó a espiar a nadie”. De cara a las próximas elecciones, pidió a los jóvenes y empresarios que “no se vayan del país” y den “la última batalla”.

“Hace un par de meses el juzgado de Lomas de Zamora dictó la falta de mérito, es decir no hay pruebas que me vinculen al caso. En el medio allanaron mi casa, a mis viejos. Me acusaron de delincuente” dijo Nieto, uno de los investigados por presuntas maniobras de espionaje ilegal durante la gestión de Macri. Según Nieto, la resolución fue apelada “por el kirchnerismo más duro”, la abogada de Cristina Kirchner, Graciana Peñafort, y Jorge Chueco, socio de Lázaro Báez.

Darío Nieto: "Macri jamás mandó a espiar a nadie"

“Lo que sé es que hay una presión del kirchnerismo sobre los jueces. Hay un apriete. Algunos se la bancan mejor, otros no tanto”, dijo.

“Es un verso del kirchnerismo”, puntualizó al ser cuestionado si él era espía en el gobierno anterior. “Debo ser el único espía que todo el mundo sabe quién soy, como James Bond”, ironizó.

Cuestionado sobre el presunto espionaje en la administración de Mauricio Macri, Nieto aseguró que “Macri jamás mandó a espiar a nadie”. Según Nieto, Macri “es una persona transparente”, y durante su gestión le dio el mandato de “apartar y denunciar” si “veía algo raro”. De todas maneras, el asesor cree que la Justicia debe investigar y determinar en el caso.

Sobre su rol, Nieto puntualizó que “nunca” estuvo en temas de inteligencia. Y que si bien no le gusta especular sobre el tema, cree que podría ser “un grupo que vendía la información al mejor postor”. Según Nieto, su salida mediática en este momento responde a dos circunstancias. Por un lado la necesidad de expresar su inocencia y por otro instar a los argentinos “defienden ciertos valores” a “dar la última batalla”.

“Que te acusen de ser un delincuente te da bronca. Sentí que si no salía a hablar me iban a pasar por encima. Soy un tipo que nunca se afanó un mango. Siempre hice todas las cosas en el marco de la ley. No soy un delincuente, no soy igual a ellos”, dijo.

“Es un momento difícil. Hay gente amenazada. Creo que el kirchnerismo volvió peor que nunca. Los argentinos que defendemos ciertos valores, como la libertad, la transparencia, la república y la independencia de poderes tenemos que salir a dar la cara y la última batalla por la argentina que queremos y nos merecemos”, agregó.

Sobre las elecciones, Nieto aseguró que el foco de Juntos por el Cambio está en las legislativas 2021. “Estamos concentrados en eso, para la del 2023 falta mucho tiempo”, dijo y resaltó que el expresidente Macri tiene una buena relación con el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Finalmente, el asesor hizo un pedido a los jóvenes y empresarios que están evaluando irse del país. “Les quiero pedir que se queden, que banquen, que demos la última pelea que tenemos”, dijo.

LA NACION