De Angeli: "El sector agropecuario no resiste más impuestos"

Alfredo De Angeli, hoy senador, fue uno de los líderes de las protestas del campo contra las retenciones de 2008 Fuente: LA NACION - Crédito: Fernando Massobrio

24 de febrero de 2020 • 10:53

El senador Alfredo De Angeli (Pro) dijo hoy a LA NACION que "el sector agropecuario no resiste más impuestos", en referencia a la noticia de que el Gobierno evalúa aumentar en estos días tres puntos las retenciones a la soja.

De Angeli, que fue uno de los referentes de la lucha contra las retenciones en 2008, afirmó: "No pueden seguir aumentando la carga tributaria sobre el sector. Todos los insumos están en dólares y eso hace que no sea rentable". El senador dijo, no obstante, que hasta ahora el aumento "es solo un rumor". Sostuvo que sin dudas la Mesa de Enlace está dialogando con el Gobierno, y afirmó: "No creo que la Mesa de Enlace soporte algo así".

"Las retenciones son injustas en un país federal. Responden a un concepto centralista", afirmó. En defensa de la gestión del expresidente Mauricio Macri, De Angeli, que fue uno de los líderes de las protestas contra la resolución 125, dijo: "Macri las pidió [las retenciones] por una cuestión circunstancial, pero con el compromiso de que en diciembre de 2020 se eliminaban".

"Son derechos de exportación muy injustos. Le cobran lo mismo al que esta a cinco minutos del puerto de Rosario que al de Chaco o Formosa, que está a miles de kilómetros", explicó. De Angeli se quejó además de que las retenciones se cobren sin importar el éxito o fracaso de la cosecha. "Con más impuestos no se sale del problema. Se sale con menos impuestos y produciendo más", dijo.