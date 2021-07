De la mano de Fernán Quirós: María Eugenia Vidal arrancó la campaña en la ciudad y apuntó contra Gollan

Luego del cierre de listas electorales de este sábado, la precandidata a diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, arrancó la campaña y volvió a mostrarse esta semana junto al ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, con quien recorrió hoy el centro de testeos ubicado en el predio ferial de La Rural, en el barrio de Palermo.

Durante su visita, Vidal conversó con los representantes de los distintos equipos que trabajan a diario en el centro de testeos, ubicado en La Rural, dedicado a los viajeros y contactos estrechos.

El centro recorrido hoy por Vidal y Quirós es uno de los 79 puntos destinados a esta tarea en toda la ciudad.

Según precisaron fuentes de la Ciudad, en el complejo, que funciona todos los días de 8 a 20, trabajan más de 480 personas. Allí, se procesan en promedio casi 4 mil muestras por día y también funciona una posta de vacunación contra el coronavirus.

Este lunes, la exgobernadora bonaerense se mostró junto a Horacio Rodríguez Larreta y Quirós en el Hospital Udaondo, donde visitó la nueva sala de cuidados paliativos.

Asimismo, a principio de esta semana, la exgobernadora de la provincia fue consultada por el contraste entre Quirós y Daniel Gollan, el ministro de Salud bonaerense, que integra la lista de candidatos kirchnerista para los próximos comicios.

“[Fernán] Quirós dijo ‘yo no voy a ser candidato porque mi responsabilidad es atender la pandemia que todavía no se terminó’”, sotuvo Vidal, y remarcó: “Él eligió y no especuló. Ahí en la conformación de listas se están evidenciando formas de gobierno”.

La precandidata a diputada nacional por la ciudad destacó la determinación del titular de la cartera sanitaria porteña de mantenerse al margen del armado electoral rumbo a las PASO del 12 de septiembre.“Es la decisión correcta”, consideró Vidal. Y al respecto concluyó: “El equipo de Salud tiene que estar con la gente”.

