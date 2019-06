De la TV a la política: tres casos entre los ganadores

Granata y Lewandowski obtuvieron bancas, y Jatón fue elegido intendente

SANTA FE.- La panelista Amalia Granata fue otra vez la gran sorpresa de la elección general de Santa Fe. La abanderada del pañuelo celeste y de los sectores autodenominados provida quedó tercera y Unite por la Familia y la Vida, su partido, logró seis bancas en la Cámara de Diputados de la provincia.

Granata encabezó la lista que en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) había conseguido 146.000 votos. Ayer, logró duplicar esa cifra: sumó 284.627 votos. Los 6 candidatos que ocuparán una banca están vinculados a sectores eclesiásticos. "Ganó la defensa de la vida, la familia y los valores. Hicimos una campaña austera, con pocos recursos. La gente eligió a los candidatos que no vienen de la política, que se ponen al hombro los valores y la defensa de la vida y que están en un espacio por convicciones y no por intereses personales", aseguró Granata.

Marcelo Lewandowski, comentarista de Fútbol para Todos y actualmente en las pantallas de Telefe Rosario, será el nuevo senador provincial por el departamento de Rosario. El periodista, candidato del Frente Juntos, le sacó diez puntos de ventaja a Mónica Fein, actual intendenta por el Frente Progresista, Cívico y Social (FPCyS). "Me ha votado mucha gente que no es peronista (...) La gente vota credibilidad, otras cuestiones que no pasan solamente por la ideología. Eligen a alguien que los represente desde otro lugar", analizó el periodista.

El intendente electo de Santa Fe capital es el socialista Emilio Jatón. En 2015 dejó la conducción del noticiero de Canal 13 local (hoy Telefe Santa Fe) y se dedicó a la política. Fue senador por el departamento La Capital -el gobernador elegido fue Miguel Lifschitz-, pero dejó la banca para asumir en 2017 el compromiso partidario, encabezando la lista de concejales de la ciudad. Ayer se convirtió en el nuevo intendente que terminó con 12 años de gobierno radical (Mario Baretta y dos períodos de José Corral).

"Somos la nueva fuerza de la ciudad de Santa Fe y la vamos a gobernar a garra y corazón, y lo vamos a hacer porque estamos preparados para eso", subrayó.

Jatón tuvo un antecesor, el también conductor del noticiero del Canal 13 local Enrique Muttis, profesor y militante del Partido Demócrata Progresista (PDP).