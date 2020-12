Fernando Toller, un profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, calificó el proyecto de ser un "fomento al aborto" y eligió para concluir su discurso una referencia a la popular novela de John Ronald Reul Tolkien

El debate por el aborto comenzó esta semana en Diputados en donde, a través de las exposiciones de diferentes funcionarios, referentes y especialistas, se trata en plenario de comisiones el proyecto de interrupción legal del embarazo. Con voces a favor y en contra, el Congreso se divide entre verdes y celestes en lo que es uno de los temas más polarizados de la agenda legislativa.

Mientras tanto, este miércoles se generó un fuerte revuelo en Twitter por las declaraciones de un expositor "provida", Fernando Toller, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, que calificó el proyecto de ser un "fomento al aborto" y eligió para concluir su discurso una referencia a la popular novela de John Ronald Reul Tolkien, El Señor de los Anillos.

"Cierro con Tolkien", dijo Toller. Y continuó: "Están charlando Gandalf con Frodo en El Señor de los Anillos y Frodo se queja y dice 'che, qué pena que Bilbo no mató a Gollum cuando tuvo oportunidad, nos estuviéramos ahorrando toda esta guerra'. Y Gandalf le dice: '¿Puedes tu devolverle la vida? Entonces no te apresures a dispensar la muerte. Incluso el más sabio de los hombres no puede ver el final de todos los caminos".

El expositor concluyó su argumento con un pedido a los diputados: "Démosle una oportunidad a cada ser humano. Cuando no podemos devolverle la vida ni a uno solo de los miles y miles que se llevó el Covid, no sumemos desolación legislada en nuestra tierra. Les pido que rechacen esta ley y que trabajemos, porque podemos hacer algo mejor juntos para cada uno y cada una con esta situación terrible del aborto".

Rápidamente, las palabras "Tolkien" y "Gandalf" se volvieron tendencia en Twitter en donde los usuarios, con mucha creatividad, llenaron la red de memes de El Señor de los Anillos y la legalización del aborto. El fragmento de su discurso tuvo miles de likes y retweets, y cientos de comentarios a favor y en contra de la exposición de Toller.

"Citar a Gandalf para justificar tu posición antiderechos es como citar a Voldemort para defender la democracia"; "No entendí bien la película, ¿Gandalf era pañuelo celeste?"; "Soy proaborto pero con ese argumento me hizo dudar bastante"; "Ya fue, que busquen citas a favor y en contra del aborto en películas y las que junten más premios Oscar decide si se aprueba o no el aborto", fueron algunos de los comentarios.

Con 50 expositores que manifestarán sus argumentos a favor o en contra del proyecto, el oficialismo espera obtener dictamen el viernes y lograr que se trate el proyecto en el recinto el 10 de diciembre. Se trataría de un trámite exprés de la iniciativa que hace dos años demandó meses de debate.

Asimismo, el oficialismo confía en que logrará juntar los votos necesarios para aprobar el proyecto en Diputados, aunque en el Senado el conteo de voluntades está más ajustado, con una leve tendencia al rechazo.

