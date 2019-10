Los candidatos presentes en el debate

Macri, Massa, Stolbizer, Del Caño y Rodríguez Saá participaron del evento organizado por la ONG Argentina Debate; Daniel Sciol fue el único candidato ausente

Por primera vez en la historia de la democracia argentina, se realizó un debate presidencial con los principales candidatos. Los cinco -Daniel Scioli estuvo ausente- debatieron sobre cuatro temas: desarrollo económico y humano, educación e infancia, seguridad y derechos humanos, y fortalecimiento democrático.

Palabras finales

23.08.

Rodríguez Saá. Vamos a votar el 25 de octubre quién va a ir al ballottage. Tenemos una enorme posibilidad. Hemos planteado temas con parecidos criterios. Hablamos de pobreza, de empleo, de poner en marcha el aparato productivo del país. Yo propongo que hagamos un acuerdo para la Argentina.

Saá expone sus 2 minutos sobre Fortalecimiento Democrático

23.07

Del Caño. Sólo el FIT se planta a favor de los trabajadores y contra los poderosos. Te pedimos el apoyo para lograr más diputados en el Congreso. Gritamos junto a las mujeres "Ni una menos".

23.06

Stolbizer. Los que roban son chorros y tienen que ir presos. Todos me conocen, saben que vivo en la misma casa en un barrio abierto hace veinte años. Sólo me voy a ocupar de gobernar, de los ciudadanos. Es por eso que la gente deposita en nosotros su confianza. Me hice cargo. Son más los que deberían hacerse cargo. Yo siento que tenemos que pedir a la gente que no vote por mí, sino pensando en sí misma, en sus padres y amigos.

23. 05

Macri. Se juega nuestro futuro en estos días. Por más que nos digan que ya ganaron. Sabemos que llegó la hora de cambiar, de crecer. Confiemos en nosotros mismos, en nuestra capacidad de hacer.

23.03

Massa. Soy padre de una nena de 13 y un nene de 10. Amo a este país. Somos un país enorme. Necesitamos poner lo mejor de nosotros. Quiero invitar a dejar de lado las diferencias y construir el futuro. Si nos juntamos podemos hacer ese país.

La estrategia de Sergio Massa en el debate presidencial

Fortalecimiento democrático

22.48.

Stolbizer. El Frente de Izquierda propone desmantelar las mafias en el Estado. ¿Esto implica prescindir de la Justicia?

Margarita expone sus 2 minutos sobre Fortalecimiento Democrático

Del Caño. Planteamos claramente ir en contra de las mafias policiales que organizan el delito. Queremos una comisión independiente que pueda investigar hasta el final. Sino quedan amparados en el poder de sectores de la Justicia. Los jueces tienen que ser electos de forma directa y que tienen que cobrar lo mismo que un trabajador. No pagan impuesto a las ganancias y a los trabajadores les roban de esa forma.

22.47

Del Caño. Planteamos que luchamos por una democracia superior a la que tenemos hoy. Queremos la elección directa de los jueces, que los funcionarios ganen lo mismo que un trabajador. Esto lo planteamos en la Cámaras de Diputados, en las Legislaturas. En el Frente de Izquierda ganamos lo mismo que una maestra. Nuestro compromiso es acompañar la lucha de los trabajadores del pueblo.

Nicolás Del Caño expone sus 2 minutos sobre Fortalecimiento Democrático

22.44.

Stolbizer. [Sobre Scioli]. Es difícil hablarle a un fantasma escondido atrás del atril. Nos faltó el respeto, como colegas. Le faltó el respeto a los organizadores de Argentina Debate. A los ciudadanos, que tenían derecho a estar informados y de comparar. El que no vino a debatir no tendrá la capacidad para construir consenso.

La estrategia de Mauricio Macri en el debate presidencial

Video

22.42

Stolbizer. ¿De qué democracia hablamos? Con 12 millones de pobres, trabajadores en situación de precariedad, con un vicepresidente procesado por coimero. Pero la democracia no es votar de vez en cuando. Es garantizar derechos. Necesitamos una justicia que actúe de manera independiente. Hay que cumplir con la Constitución. Soy firmante de muchos de los proyectos sobre transparencia. Si gano el gobierno voy a poner organismos de control en manos de la oposición, para que me miren como alguna vez entró la televisión a mi casa y vieron que vivo de la misma manera en la que hablo. Soy denunciante de la causa más importante que hoy incomoda al poder. Tiene que haber un compromiso de conductas.

La estrategia de Sergio Massa en el debate presidencial

Video

22.38.

Macri. Frente a un mundo complejo nos han atropellado sistemáticamente. Además de pobreza 0 y derrotar al narcotráfico propongo un esfuerzo de construcción, para mejorar la calidad institucional. Un sistema electoral transparente. Todas las elecciones unificadas el mismo día. Tenemos que terminar con los feudos y con una justicia verdaderamente independiente. No voy a poner y sacar jueces a mi antojo pero es fundamental que tengamos un Estado independiente.

22.36.

Del Caño. Quiero saber con qué autoridad moral exige presentismo a los docentes que a veces se enferman por los dobles turnos que tienen que hacer si él se ausentó en el 90 por ciento de las votaciones en el Senado.

Massa. Lamento que estés mintiendo. Mi trabajo parlamentario es también la presentación de códigos. Estamos orgullosos del trabajo de nuestro bloque. Y la gente puede buscar en internet nuestro trabajo parlamentario.

22.34.

Massa. Necesitamos un acuerdo para sacar la mano de la política militante. Devolver credibilidad al Indec. Al Banco Central. Lo fundamental es la reforma del sistema penal. Juicio de residencia para que se investigue el patrimonio de quien se sienta a gobernar. Es fundamental que la Argentina construya el "Nunca más de la corrupción". Que cada argentino sepa que si va a ir preso vaya preso se llame como se llame.

22.33

Rodríguez Saá . Me gustaría hacer una reflexión. Scioli debió estar acá si aspira a ser presidente de la Nación. Él nos ha faltado el respeto y la solidaridad elemental que como peronista debió tener.

22.32.

Macri. ¿Cómo sentís que este gobierno ha tomado el federalismo?

Rodríguez Saá. El federalismo está vapuleado. Primero porque no se cumple con la Constitución y la coparticipación federal. Fue un acuerdo en el gobierno de Alfonsín. Un acuerdo democrático. Hoy es el 22 por ciento para las provincias y el 78 para la Nación. La Nación digita qué te doy y qué no te doy. Sólo importa la necesidad política del gobierno central.

22.30.

Rodríguez Saá. Debemos comprometernos con la vida democrática del país. Ir a la boleta única y al voto electrónico. Sobre la Corte Suprema, ninguno de nosotros si llegamos al gobierno, como el ausente, va a tener dos tercios para designar a los miembros de la Corte. Tenemos que hacer un acuerdo patriótico para elegir en los dos cargos vacantes a las mejores personas.

Seguridad y derechos humanos

22.24.

Macri. Te reconozco comprometida con la provincia de Buenos Aires. Sabrás lo que pasa con el narcotráfico allí. ¿Cómo te sentirías si el que tiene que resolver este tema fuera Aníbal Fernández?

Stolbizer. No hay duda de que hay un incremento de la violencia alto que tiene que ver con la droga. Nos llama la atención que se exacerben los casos en otros lugares pero en la provincia vemos cómo el consumo de paco subió al doble. Cuando se plantea la despenalización, hay que racionalizar las drogas más peligrosas como el paco.

22.23.

Stolbizer. Planteamos una perspectiva distinta del delito. Si miramos a las víctimas aumentaron. Miremos ahí y vamos a erradicar las causas del delito. No vamos a tener seguridad si no erradicamos la corrupción. Es la maraña mafiosa entre los sectores judiciales, policiales y políticos. El problema no está en las fronteras sino en Ezeiza y Puerto Madero. Son corruptos y cómplices. No sólo en autoridades policiales sino en administrativas en la aduana. No hubo otro gobierno tan involucrado en la droga.

Massa hace su pregunta a Stolbizer (1er bloque)

Video

22.21.

Macri. Nuestro gobierno es el que más viviendas construyó a pesar de la discriminación del gobierno nacional. Además empezamos a urbanizar. Estamos avanzando. Esto significa dar agua corriente, cloacas, centros de salud. Lo que queremos hacer en todo el país lo hicimos en el sur. Ha mucho para crecer y para hacer. Sabemos cómo hacerlo.

Del Caño. ¿Por qué se incumplió la urbanización de villas, por ejemplo, en el Indoamericano y en el barrio papa Francisco?

22.19.

Macri. Con este cuerpo profesional puesto a trabajar vamos a descabezar los jefes de las bandas que están transformando a los jóvenes en soldaditas. Queremos paco cero en cinco años. Hay que estar en todo el territorio. Urbanizar las villas de la Argentina. El Estado debe recuperar control en las fronteras. Vamos a analizar desde el norte todo el país.

22.18.

Massa. Lo que hizo Scioli, no venir a debatir, fue una burla. Lo mejor que podemos hacer es que sus segundos, sean de silencio.

22.15.

Massa. Si nos toca gobernar lo primero que tiene que saber la gente es que el Código Penal que enviamos exige perpetua para los narcotraficantes y femicidas. Diez años de condena deben ser diez años de cárcel. Queremos juzgados y fiscalías especializadas en la lucha contra el narcotráfico. Para enfrentar a un ejército como el narcotráfico. No me va a temblar el pulso para convocar a las fuerzas armadas. Ni para pedirles asistencia logística y sanitaria en los barrios de Rosario.

Del Cano expone sus 2 minutos (1er bloque)

Video

Rodríguez Saá. Existe el derecho humano a tener trabajo y una vivienda digna. La provincia tiene un déficit enorme. ¿Considera que se puede vencer y lograr el pleno empleo y una vivienda digna?

Massa. Sin duda. No en un año. Sí, en caso de que crezca en cinco años en manera consecutiva. Tenemos que hacer todos el esfuerzo. Informamos que convocamos al mejor especialista en temas de Derechos Humanos.

22.13.

Stolbizer. ¿Por qué no aplican políticas contra la violencia de género en San Luis?

Rodríguez Saá. Yo no gobierno San Luis. Voy a hacer lo que esté a mi alcance para que todo el territorio termine también este flagelo.

22.12.

Adolfo Rodríguez Saá. Vamos a dar instrucciones para que la inseguridad deje de ser un flagelo que azote a la Argentina. Voy a mandar una ley para crear un organismo capacitado para combatir el narcotráfico. Y altamente remunerado. El narcotráfico tiene armas muy poderosas. Tenemos que preparar una fuerza altamente capacitada.

Stolbizer expone 2 minutos (1er bloque)

Video

22.09.

Massa. Seguramente compartimos la idea de que la Argentina necesita acuerdos de conviviencia. ¿Están dispuestos a participar de un gran acuerdo para terminar con los piquetes extorsivos?

Mauricio Macri se confundió de atril y otras perlitas de la noche

Video

Del Caño: Nos oponemos a reglamentaciones porque creemos que el derecho a la protesta permite garantizar derechos. Lo que plantea Massa es terrible para la Argentina es llevar al ejército a los barrios pobres. Una irresponsabilidad absoluta.

22.07.

Gracias Luis. Estamos a favor de la despenalización de la marihuana. A favor de que el aborto sea legal y gratuito. Que sea seguro. Es un derecho de las mujeres. Los candidatos piden mano dura pero no podrían existir redes de trata sin garantías de las mafias policiales. El caso de Luciano Arruga. Las políticas de mano dura son contrarias a lo que estamos planteando. Las policías son responsables.

Educacion e infancia

Stolbizer. Los países que miran el futuro lo hacen mirando cómo alimentan y educan a sus hijos. La familia es donde se expresa el afecto y se construye la cultura. Hay que trabajar ahí. La escuela que tenemos atrasa. Vamos a cambiar la escuela. Lo primero que tenemos que cambiar es en los contenidos curriculares. Necesitamos darle al docente una mejor formación y pagar más. Para que no sea un mero transmisor de conocimiento. Pretendemos de la escuela que prepare para el mundo de trabajo. Vamos a una segunda reforma universitaria. Si soy presidenta voy a convocar a un gran pacto por defensa de la educación pública, de ahí todos entramos y salimos más iguales.

Saá expone sus 2 minutos (1er bloque)

Video

Del Caño: ¿Cómo sostiene esto cuando en varias provincias hizo alianzas con el Pro de Mauricio Macri que tiene una visión contraria a la educación pública?

Stolbizer. Sobre todo cuando uno mira la realidad de muchas provincias donde es urgente cambiar, entre otras cosas para mejorar el sistema educativo. Lo importante es defender educación pública. Es la herramienta de igualdad de la sociedad. Hay que mejorar las prestaciones que hay que dar, en igualdad de condiciones.

Del Caño: La educación pública se encuentra en una grave situación, esta situación se debe a que están fracasando las políticas del gobierno en poner parches a las políticas neoliberales de los 90. Por eso proponemos jornada extendida en todo el país con más vacantes, con más generaciones de cargos docentes. Tanto Scioli, Macri y Massa hacen blanco en atacar a los docentes. Para nosotros trabajan mucho más que en el aula. En situaciones de violencia, pobreza. Por eso proponemos que salario del cargo inicial cubra el costo de la canasta. La Argentina tiene recursos de sobra.

Mauricio Macri. Hemos hecho muchas reformas que permitieron mejorar la calidad. Hemos tomado como modelos lo que hizo Ecuador y Finlandia. ¿Cuál es tu modelo en esta meta que es tener la mejor educación pública de América?

Macri le responde a Stolbizer (1er bloque)

Video

Del Caño: Educación pública, laica y de calidad. En la ciudad lejos estamos de que la educación esté en buen estado. El ultimo año fue el presupuesto más bajo. Faltan vacantes de los jardines. Quiero hacerme eco de la solidaridad de las maestras del jardín de Flores. Creo importante la necesidad de las políticas de los 90 que su fuerza política apoya y anular la ley de educación superior.

Desarrollo económico y humano

21.17

Massa. "Gracias a Argentina Debate y a los millones que esperanzados ven este debate desde su casa. Quiero preguntarle a Margarita como juntos o no, vamos a garantizar un plan y son rehenes de mercenarios.

Macri 1era exposición

Video

Stolbizer. "La propuesta es sencilla. Hay que tener tranquilidad de que el futuro de nuestros hijos es mejor que el presente. Este gobierno vive en el corto plazo. Se gastaron toda la plata. Nos dejaron inflación, doce millones de pobres, precariedad. La base del desarrollo es el empleo. Vamos a ordenar la macroeconomía. Recuperar a los trabajadores del Indec que fueron echados. Vamos a impulsar una reforma al sistema impositivo y reducir la presión sobre los sectores que producen. Vamos a trabajar en la preservación del ambiente y de los recursos naturales. Están hipotecando nuestra vida y nuestros recursos naturales".

21.14

Macri. "Lamento que no esté Scioli acá, pero se ve que en el FPV están con problemas para definir quién gobernaría, en el supuesto caso de que ganaran. Si sería Cristina, Zannini, Aníbal Fernández, Scioli o La Cámpora. Pregunto cómo va a hacer para gobernar. Viajan por el mundo imitando nuestras propuestas pero no las aplican, no sé como va a gobernar con ese nivel de contradicción".

Macri. "No me parece justa, Margarita, tu comparación. No tuvimos una sola denuncia de corrupción en ocho años. En las últimas semanas tuvimos veinte. Hemos recibido premios por los avances que hemos tenido. Hemos hecho una enorme obra".

21.12

Stolbizer. "Voy a hacer la pregunta que se espera que le haga a Mauricio Macri. El gobierno nacional contrata sin licitación pública a empresas sin antecedentes. El gobierno porteño también lo hace. Como es el caso Niembro. ¿Cómo se mezcla esto con su modelo de desarrollo?"

Mauricio Macri, Sergio Massa y Nicolás Del Caño, protagonistas de los cruces más fuertes

Video

21.10.

Macri.: "Felicito a Argentina Debate por la iniciativa. Hablar de desarrollo es hablar de las personas que visité. Es hablar de los bolsones de pobreza que hay en el país, que el Gobierno quiere ocultar. Queremos lograr que haya pobreza cero, con igualdad de oportunidades y ayudar a los que más lo necesitan. A los que esperan vivienda, porque hay cientos de miles de familias sin propiedad. Quienes alquilan van a tener un millón de créditos hipotecarios. Esto es Justicia Social. También sabemos que la solución es generar empleo. En el país hace cuatro años que no se generan oportunidades. ¿Cómo vamos a lograrlo? Trabajando en la infraestructura. En el empleo. Terminaremos con la estafa de la inflación. Podemos hacer, tenemos equipos y planes de trabajo".