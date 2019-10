Debate presidencial: Macri viaja sobre la hora y llega con expectativa moderada

Desde su entorno adelantaron que no habrá sorpresas y que jugará al contraataque Fuente: AFP

Santiago Dapelo SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de octubre de 2019 • 16:13

SANTA FE.- Convencido de que no aportará votos, pero si generará clima electoral, el presidente Mauricio Macri repasó durante la mañana los principales ejes de las presentaciones que realizará esta noche en el primer debate presidencial.

Desde su entorno ratificaron que no habrá sorpresas y que jugará "al contraataque" en el caso de que alguno de sus rivales decida atacarlo. El Presidente pasó todo el día con su familia y amigos en la quinta Los Abrojos, en Malvinas Argentinas. Ahí, repasó los detalles de lo que será su exposición.

El trabajo más fuerte lo realizó ayer por la tarde. En la quinta presidencial de Olivos, Macri repitió los contenidos y se preparó en "las pausas" que tendrá en el debate, que se realizará esta noche en la Universidad Nacional del Litoral.

"Está tranquilo", resaltaron fuentes oficiales, quienes informaron que el jefe del Estado pulió sus propuestas sobre Relaciones Internacionales; Economía y Finanzas; Derechos Humanos, Diversidad y Género, y Educación y Salud.

En la preparación estuvieron el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis; el candidato a vicepresidente, Miguel Pichetto; el secretario de Medios, Jorge Grecco; el consultor ecuatoriano Jaime Durán Barba; Julieta Herrero, a cargo de los discursos del Presidente, Hernán Iglesias Illa (Comunicación Estratégica) y Micaela Méndez, coordinadora de Gestión Comunicacional, quien además es su fonoaudióloga.

El Presidente estará en esta ciudad menos de cuatro horas. Aterrizará en el aeropuerto de Sauce Viejo con sus allegados e invitados cerca de las 20 -el debate comenzará a las 21- y partirá apenas termine.

La ciudad parece ajena a lo que sucederá esta noche. Casi no hay actividad, poca gente en las calles o en los restaurantes del centro, y el debate, al menos durante las primeras horas del día, no fue el centro de la atención. Ni siquiera ayer, durante el ensayo general, hubo gente afuera de la Universidad. El Presidente el único de los candidatos que no mandó a sus asesores para participar.

Como adelantó LA NACION, el Presidente buscará sortear los problemas de la economía con la mirada puesta en el futuro. El tono del mensaje será positivo y no dejará pasar agravios ni chicanas.Su participación será un éxito si logra transmitir "su visión del país y sus ideas a futuro", según explicaron desde el equipo de comunicación de la Casa Rosada. Sin mucho para ganar, la apuesta del Presidente será no cometer errores.

Macri llegará en el Tango 04 con todos sus colaboradores e invitados. Junto al Presidente estarán la primera dama Juliana Awada; Peña, De Andreis, Grecco y Pichetto; el vocero presidencial, Iván Pavlovsky; su secretario privado, Dario Nieto, Herrero, Méndez, Hernán Iglesias Illa y el filósofo Alejandro Rozitchner.

También estarán la vicepresidenta Gabriela Michetti; los ministros Jorge Faurie (Canciller), Luis Miguel Etchevehere (Agricultura, Ganadería y Pesca) y Rogelio Frigerio (Interior), entre otros ministros. La idea era que vaya la mitad de sus colaboradores a cada presentación. Y además estará el intendente de Santa Fe, José Corral, muy cercano al ministro coordinador.