La causa contra el expresidente | Fabiola Yañez presentó en la Justicia un nuevo video donde se la ve golpeada

La ex primera dama Fabiola Yañez presentó ayer en la Justicia un nuevo video de ella con un moretón en su ojo derecho. Se trata de una grabación de su cara, en primer plano, en la que se la ve aplicándose en torno al ojo una esfera refrigerante, que normalmente se utiliza para descongestionar y reducir hinchazones.

Este nuevo video, acompañado por una foto similar, fue aportado por la ex primera dama junto a un escrito que presentó ayer en la fiscalía de Ramiro González, que lleva la investigación contra el expresidente Alberto Fernández por presuntos golpes, maltratos y amenazas a Yañez.

Fuentes cercanas a la ex primera dama dijeron a LA NACION que este video sería del 21 de junio de 2021.

Otra foto que está en la causa desde hace más de un mes muestra en el mismo ojo un moretón similar, pero más grande. No está claro si se trata de la evolución de la misma lesión o del resultado de otro golpe. La foto anterior es una imagen que Yañez le había enviado a María Cantero, histórica secretaria privada de Fernández, el 13 de agosto de 2021. Ese día le mandó además otra foto con un moretón en un brazo y capturas de un presunto diálogo vía chat con Fernández en el que Yañez le recriminaba ataques reiterados.

Cantero declaró ayer en los tribunales de Comodoro Py y ratificó que la ex primera dama le había enviado todas estas imágenes en 2021, en el contexto de una serie de mensajes en los que Yañez le reveló que Fernández le pegaba.

Según informaron a LA NACION fuentes al tanto de la declaración de ayer, Cantero dijo que se sorprendió “muchísimo” cuando Yañez le contó lo que estaba viviendo.

Cantero relató que conoce a Alberto Fernández desde hace 35 años, pero dijo que no hablaba con él de temas de su intimidad y que no le había hecho comentario alguno sobre lo que Yañez le había contado.

La exsecretaria también confirmó el aislamiento que sufría Yañez en la quinta de Olivos. “Ella no era visibilizada; la invisibilidad de una primera dama hace al sometimieno”, evaluó, según reconstruyeron fuentes judiciales.

Según el expediente judicial, aquellos chats que Yañez le envió a Cantero en 2021 fueron encontrados por el juez Julián Ercolini cuando revisaba el contenido de las comunicaciones de la exsecretaria de Fernández en el marco de otra causa, el caso por presunta corrupción con los seguros de entidades públicas, un expediente en el que Cantero está imputada, acusada de haber hecho gestiones ilícitas para su marido, el broker Héctor Martínez Sosa.

Como los chats de Yañez no estaban relacionados con el objeto de aquella investigación, pero podían dar cuenta de otro posible delito, Ercolini los separó y se comunicó con la ex primera dama para preguntarle si ella quería impulsar una causa penal para que se investigaran estas presuntas lesiones. Ella dijo primero que no, pero luego cambió de opinión: denunció al expresidente y lo acusó de lesiones graves doblemente agravadas y amenazas coactivas.

