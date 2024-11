Desbancan a Sergio Sasia de la conducción de la Confederación de Trabajadores del Transporte

Con una carta abierta en la que dejó en evidencia la fractura del sindicalismo, el ferroviario Sergio Sasia renunció hoy a la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (Catt) después de haber sido desafiado por el sector duro del organismo, que resolvió la semana pasada un paro sectorial sin su consentimiento y avanzó ahora con una reunión a la que ni siquiera fue convocado. El sector duro está encabezado por Pablo Moyano, el número dos de los camioneros y uno de los que había impulsado la llegada de Sasia a la Catt, hace tres años.

Sasia argumentó su salida con fuertes críticas a quienes “decidieron una agenda de acción directa que se aleja” de la postura orgánica de la CGT y de esa entidad, e inclusive cuestionó a sus adversarios internos porque “conciben sólo la resistencia y la lucha”. El mensaje del ferroviario caló hondo en la interna sindical, donde se agudiza una fractura entre un sector más dispuesto al diálogo y la negociación con el Gobierno y otro decidido a la confrontación. Esta disyuntiva es la que paraliza hoy a la CGT, que no tiene previsto reunir a su consejo directivo en el corto plazo para evaluar el contexto e intentar evitar el quiebre.

Sergio Sasia, al lado de Hugo Moyano, cuando logró hace tres años el aval de Camioneros para liderar la Confederación de Trabajadores del Transporte Infocamioneros

“Es importante destacar que, en los últimos meses vemos como algunas de las organizaciones sindicales de esta Confederación, han asumido una agenda de acción directa que se aleja no solo de las disposiciones orgánicas de la CGT, sino también de esta misma Confederación, en base a lo acordado en Consejo Directivo y Plenarios. En este marco han definido un plan de lucha que no fue dispuesto desde el seno de esta Confederación, ni de la propia CGT, no obstante, siempre hemos estado en permanente contacto con organizaciones hermanas del transporte, en solidaridad y tendiendo puentes en la búsqueda de encontrar soluciones a sus problemáticas”, se desmarcó Sasia de la protesta de los transportistas de la semana pasada.

Y añadió: “No hemos logrado sintetizar la aspiración de consensuar e impulsar nuestro anhelado Proyecto de Ley Federal de Transporte, se nos ha dificultado la unidad de acción orgánica, más aún cuando algunos compañeros conciben solo la resistencia y la lucha, mientras que otros concebimos la formulación de propuestas, la planificación, el diálogo y de ser necesario un plan de acción”.

