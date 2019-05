Desconcierto en los pasillos de Comodoro Py por la maniobra de la Corte

El pedido del expediente original al TOF N°2 generó incertidumbre en torno al juicio oral contra Cristina Kirchner Fuente: Archivo - Crédito: MARCELO DEL ARCO

La incertidumbre reinó durante todo el día y la posible postergación del juicio a Cristina Kirchner fue el tema más comentado en los pasillos judiciales de Comodoro Py.

Por el sorpresivo pedido de la Corte Suprema al Tribunal Oral en lo Federal N° 2 para que le envíe el expediente de la causa, se cuestionó el armado del operativo de seguridad previsto para el martes próximo, y varios abogados de las partes involucradas en la causa acudieron a la mesa de entradas del TOF 2 para consultar si habrá audiencia la semana que viene o no. Muchos de ellos coquetearon con la idea de que el debate se postergue. Otro de los letrados dijo: "Queremos que el juicio empiece así se demuestra que mi cliente es inocente". No fue la mayoría de los casos.

Pero el pedido no tuvo igual recepción en todos los despachos. Puertas adentro del tribunal, el pedido de la Corte no fue mal recibido. Incluso se consideró acertado que el Máximo Tribunal revise los recursos de queja antes del comienzo del debate. "Un pedido de la Corte es inobjetable", dijo uno de los magistrados consultados LA NACION. La misma fuente compartió la idea de que, de hacerse lugar a estos recursos de queja más adelante, podría perjudicarse el devenir del juicio. Sin embargo, otra de las fuentes consultadas dijo que hay, hace tiempo, una tendencia a que este juicio no se lleve adelante.

Y aunque desde ese tribunal se abstuvieron de afirmar que la audiencia no comenzará, dieron una señal: "No puede empezar el juicio si no tenemos el expediente en mano". Como la Corte pidió el material de manera urgente y recién hoy lo tendrá en su totalidad, se espera que hoy mismo los ministros de la Corte analicen si harán lugar o no a los recursos de queja. En tanto, los jueces del TOF 2 decidirán también hoy si se cancela la audiencia del martes.

El fiscal de la causa ante el tribunal oral, Diego Luciani, no interpretó de esta manera el pedido de la Corte. Luciani, que siempre enfatizó su voluntad de avanzar con el juicio, ayer le envió una nota al TOF 2 para pedirle que el debate comience igual, y que la Corte proceda a analizar la causa, pero con copias digitales del expediente. Eso no sucedió y se envió el material impresa

En instancias anteriores , Luciani se opuso a varios planteos de las defensas, que buscaron impedir el comienzo del juicio. Ayer el jefe de los fiscales, Eduardo Casal, lo respaldó ante la Corte Suprema . Compartió el criterio de Luciani y pidió que el juicio comience la semana próxima. La postura del fiscal y de las querellas (Oficina Anticorrupción y Unidad de Información Financiera) no cayó del todo bien. "Son manifestaciones tribuneras", dijo una de las fuentes judiciales.

Hoy, el presidente del TOF 2, Jorge Gorini, dijo que no se suspendió el juicio y que el arranque depende de la Corte.