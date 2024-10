El Gobierno apuntó a los gremios por el paro de transporte y le mandaron un mensaje a la UTA

Tras el comienzo de un paro este miércoles que afecta a vuelos, subtes, trenes y puertos, el secretario de Transporte, Franco Mogetta, apuntó a los gremios que impulsan la medida de fuerza. En tanto, le envió un mensaje a la Unión de Transportes Automotor (UTA), que tiene prevista una huelga para este jueves que bloqueará el servicio de colectivos.

“Es un boicot político de un grupo de dirigentes que básicamente está mirando los intereses de un sector político que está retirado. Son funcionales a un grupo de dirigentes que está tratando de organizarse para confiscarle la vida a un Gobierno que no para de crecer, de mejorarle la vida a los argentinos. Se le complicó la vida al laburante común, que se siente menos representado por estos señores”, sostuvo el funcionario de Javier Milei en diálogo con radio Mitre. Y sumó: “Es un paro que no tiene ningún tipo de justificativo, no hay un reclamo en concreto, te hablan de temas muy abstractos como la justicia social, la soberanía, que no se pueden resolver en mesas de negociación. Buscan perjudicar al Gobierno pero perjudican a la gente”.

Mogetta calificó a los sindicalistas como “jinetes del atraso” y “pilotos de un tren fantasma” que tienen “sus temas económicos resueltos”, en un dardo al titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, y al líder de Camioneros Pablo Moyano.

Asimismo, en diálogo con LN+, le envió un mensaje a la UTA para que no realice la medida de fuerza prevista para mañana. “Esperamos que desista de este paro que había anunciado, porque también hay una parte de ese sector del transporte automotor que está dispuesta a salir a trabajar mañana. Si el gremio se mantiene en esa posición, que les dé libertad a los que quieren salir a trabajar” , pidió Mogetta.

”No le están jodiendo la vida ni al funcionario ni están haciéndole un favor a la soberanía nacional que ellos dicen defender a través de estas huelgas. Le están complicando la vida a la gente que necesita salir a trabajar todos los días para poder llevar el sustento a su casa”, aseveró el funcionario.

En otro tramo de la entrevista, Mogetta aseguró que el reclamo de los gremios no es salarial ya que los sueldos “se están recuperando”. “No tiene más plata el Gobierno porque estamos en un contexto donde se ha desacelerado la inflación, se están estabilizando muchísimos indicadores, entonces esperamos que también actúen con racionalidad ambos sectores y eviten un paro”, indicó sobre la huelga de colectivos, luego de aclarar que el conflicto con la UTA es en “marco de una negociación paritaria entre privados, entre los empresarios y el gremio”, mientras que la Secretaría “facilita el acercamiento” entre las partes.

Por otro lado, aseguró que el paro de este miércoles es “100%” político ya que “los salarios se están recuperando”. “Falta, sí, por supuesto que falta. Pero ¿qué hacía esta gente con el descalabro del año pasado del gobierno anterior? Ni una asamblea, ni un paro, absolutamente nada, porque estaban imprimiendo la riqueza y ellos creyendo que con esos papelitos de muy bajo valor tenían todo solucionado. Pero si vos leés la convocatoria al paro de esta gente que se juntó ahora para hacer esta medida, Biró, Moyano, los máximos privilegiados de la casta sindical, hablan de soberanía, hablan de justicia social, hablan de libertad sindical, hablan de derecho a huelga. O sea, para reclamar el derecho a huelga hacen una huelga”, dijo el secretario.

En tanto, adelantó consecuencias legales para cada uno de los gremios por el grado de afectación en los pasajeros. “Es un paro político que le genera al Estado pérdidas millonarias. En los cálculos más conservadores, nosotros estamos hablando de una pérdida de 150 millones de dólares por no operar las terminales agroexportadoras de Rosario, las terminales del puerto de Buenos Aires, los vuelos de Aerolíneas, los trenes. Por ejemplo, con Biró hemos avanzado en excluirlo del directorio y también ese mismo directorio aprobó iniciar las acciones legales para que repare los daños que ha causado con esas medidas. Entonces, el tratamiento que se le da, obviamente, a cada una de estas acciones sí va a ir variando. Buscaremos que cada uno pague sus consecuencias”, reveló Mogetta.

Las frases del funcionario de Javier Milei llegaron en las primeras horas de este nuevo paro nacional de transporte. Se trata de una medida de fuerza que involucra a gremios de camiones, trenes, subtes, aviones y barcos y que afecta a miles de personas para sus traslados. La medida, que se extenderá por 24 horas, afecta a trabajadores, estudiantes y profesionales que, desde tempranas horas, intentan sortear la falta de transporte público.

