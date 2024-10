Desde el kirchnerismo aseguran que Ricardo Quintela quiere judicializar la elección del PJ porque “no tiene candidatos, avales ni votos”

“No quieren competir porque no tienen candidatos, avales ni votos. Por eso buscan judicializar”, aseguró la senadora de Unión por la Patria Anabel Fernández Sagasti en medio de la tensa interna entre Cristina Kirchner y Ricardo Quintela por la conducción del Partido Justicialista (PJ). La parlamentaria, que integra la lista de la expresidenta, sostuvo: “Estamos esperando que la lista de Quintela pueda llenar los avales que le faltan”.

“Judicializarlo es como cuando pierden y se quieren llevar la pelota. Para competir tienen que llevar los avales”, planteó, en declaraciones a Radio con Vos y, luego de que Quintela denunciara que las cajas con sus avales no habrían tenido la custodia correspondiente, sumó: “Veo una inconsistencia total en la presentación de anoche, me parece increíble que lleven 6 meses recorriendo el país y no hayan conseguido los avales”.

La resolución de la Junta Electoral del PJ

La Junta Electoral del PJ anunció anoche la oficialización de la lista Primero la Patria, que lleva a Cristina Kirchner como candidata a presidenta de la fuerza, pero emplazó a los apoderados de la nómina de Quintela a que en un “plazo único e improrrogable” de 24 horas completen la “documentación faltante”. Ese plazo venció este domingo a las 11. Con la firma de los apoderados del PJ nacional Juan Manuel Olmos y Wessellhoefft, la Junta Electoral partidaria indicó la lista “Federales, un grito de corazón”, tendría que sumar 13.916 nuevos avales verificables para llegar al reglamentario 2% del padrón total de afiliados.

Daniel Llermanos, apoderado de Quintela, dijo este sábado a LA NACION: “Vamos a denunciar ante la Junta Electoral partidaria y en una comisaría, porque hoy no están abiertos los juzgados, que nos están mintiendo o usaron los avales como servilletas para un asado que hacían militantes de La Cámpora en la sede de Matheu la noche en que, personalmente, presenté a documentación. Tengo como testigos a varios compañeros. Pienso que han cometido delitos algunos empleados o que, como mínimo, las cajas han tenido una falta de vigilancia”.

Rechazamos la decisión de la Junta Electoral del partido sobre la no oficialización de nuestra lista "Federales", basada en argumentos totalmente incorrectos y fuera de término. pic.twitter.com/3Vfi3p9dHX — Federales. Un grito de corazón (@Federalespj) October 26, 2024

Al respecto, Fernández Sagasti aseguró: “Cambiar la Junta Electoral es un desconocimiento de los órganos partidarios. Yoma y Quintela lo saben”. Y aclaró: “Las reglas están para cumplirse. Ya en este momento si no presentaste bien los candidatos, si no presentaste los avales, evidentemente no querés competir”. “Los avales de Quintela no solamente se bajaron por no tener documentación sino que directamente presentaron menos”, expresó.

“Si queremos enderezar el partido tenemos que cumplir las reglas. Ojalá a las 11 aparezcan los avales y se pueda competir. No hay que temer a la democracia partidaria”, añadió, aunque hasta entonces, no se conoce la decisión que tomará el gobernador riojano. “Ha sido muy laxo y benevolente este proceso con la lista de Quintela, nosotros mismos lo pedimos. Ahora ya no se puede hacer algo fuera del reglamento”.

La apoderada de la lista de Cristina pidió que “ojalá, desde lo político, las dos listas puedan convenir en una lista común” y afirmó que “dejar competir a Quintela es una decisión de la Junta, donde hay gente suya, no es una decisión de la lista de Cristina”, aunque si ella fuera de la Junta, no pondría el “gancho” para competir sin los avales. “La Junta se designa en el Congreso partidario y fue firmada por los representantes riojanos y también por [Gabriel] Katopodis, que es ministro de Axel [Kicillof]”, cerró.

Quintela aseguró que lo llamaron para que se baje de la interna con Cristina

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, reveló este domingo que anoche recibió un llamado para bajarse de la interna con Cristina Kirchner. “Hasta las ocho de la noche de ayer estaban hablando conmigo, tratando de que yo, entre comillas, reflexionara y pudiera aceptar el tema de la lista de unidad y le dije que no. En los tres intentos, dije que no”.

“El compañero Juan Manuel Olmos me llamó con buena fe, yo le agradecí sus buenas intenciones, tratando de resolver un problema. Trataba de juntarnos para establecer el procedimiento que íbamos a adoptar para la lista de unidad. Yo le dije, ‘Juan Manuel, si ustedes tiene el dream team, si tiene los mejores jugadores, supuestamente, ¿cuál es el problema? vayamos a las elecciones y listo, que la gente se expida”, señaló.

Consultado acerca de por qué cree que ellos no quieren ir a elecciones, dijo: “No sé, hay que preguntarles a ellos, me guardo lo que pienso, lo más sano es que la gente se pueda expedir y pueda determinar quien quiere que los conduzca porque hay métodos, hay procedimientos, hay gestos, hay actitudes, hay formas de trabajo que hay que modificar, creo que muchas veces generan rechazos, acá en Capital Federal se arma todo”.

Sobre la posibilidad de reunificar nuevamente el partido, precisó: “Yo tengo la mejor voluntad, por supuesto, tengo la mejor voluntad para sentarme a conversar pero sentarme a conversar”. “Acordar, no sentarme a conversar para que me impongan cosas. Hay muchísimos dirigentes” , subrayó.

