Human Rights Watch, la organización que se dedica a la defensa de los derechos humanos, está investigando la situación que se vive en los centros de aislamiento en Formosa. Al respecto, su director ejecutivo, José Miguel Vivanco, conversó con LA NACION pm, por LN+, y cuestionó los dichos "lamentables" y "desafortunados" de Santiago Cafiero, quien señaló: "A nosotros no nos tienen que decir qué hacer con los derechos humanos". Ante esto, Vivanco remarcó: "Una expresión tan soberbia no ayuda a resolver las cuestiones de derechos humanos".

Tal como enfatizó el especialista, ante este tipo de cuestiones solo hay que evaluar "los hechos": "Si demuestran que se han producido violaciones a los derechos humanos, la autoridad tiene la obligación de corregirlos, de reconocerlos, de sancionar a los responsables y de tomar las medidas necesarias para prevenir esos hechos; pero reaccionar a priori como diciendo: 'en temas de derechos humanos, nosotros no vamos a rendir cuentas, estamos blindados porque somos solidarios con ciertas agrupaciones de derechos humanos' me parece que es un gravísimo error".

En este sentido, también se refirió a las declaraciones del secretario de Derechos Humanos de la Nación Horacio Pietragalla quien, tras recorrer durante dos días la provincia gobernada por Gildo Insfrán, dijo: "No hay centros clandestinos de detención en la provincia de Formosa, decir eso sería un chiste. No se violan sistemáticamente los derechos humanos en Formosa y no hay delitos de lesa humanidad en la provincia de Formosa". Sobre esto, Vivanco opinó: "Es una visión totalmente contraria a las denuncias que estamos examinando".

Y añadió: "Llama la atención la tremenda distancia y la discrepancia tan fundamental, donde el secretario de Derechos Humanos describe la situación como si hubiera visitado un tratamiento casi modelo y un ejemplo para el mundo; y por otro lado, los testimonios que hasta ahora podemos recabar hablan de una realidad muy distinta".

"Si podemos, finalmente, corroborar las denuncias que hemos recibido y constatar que son auténticas y que efectivamente describen una situación de abuso, sin duda alguna estamos frente a un cuadro de violaciones a los derechos humanos, tal cual lo señala Amnistía Internacional y algunos medios", enfatizó el representante de Human Rights Watch.

Por eso, lamentó los dichos de Cafiero: "Da la impresión de que, porque él adhiere a una visión ideológica o es solidario con victimas de violaciones atroces cometidas por la dictadura militar, eso le da una especie de patente de corso para no responder ni rendir cuentas cuando se trata de violaciones a los derechos humanos hoy en la Argentina".

"El tema de los derechos humanos no es monopolio de nadie", reflexionó Vivanco. Y profundizó: "No le pertenece ni a un partido político, ni a un dirigente, ni a nadie. Refleja compromisos y valores jurídicos universales, que tanto el actual gobierno argentino, para el cual él trabaja, como cualquier otro gobierno, de cualquier tinte ideológico, están obligados a respetar, promover y a rendir cuentas respecto a la situación de los derechos humanos en el país". Por eso, para él, con este tipo de expresiones "da la impresiones de que el Gobierno es juez y parte en esta materia".

