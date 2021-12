Desigual desembarco de los libertarios: José Luis Espert ya presentó su primer proyecto y Javier Milei aún no define cuándo ni cuál será

Javier Milei fue una de las fuerzas disruptivas de las últimas elecciones, con un discurso avasallador que desafiaba a la “casta” y prometía convertirse en un antes y un después para la política. A diez días de haber asumido, sin embargo, el diputado liberal aún no definió cuándo presentará su primer proyecto en la Cámara baja. Tampoco a dónde apuntará con su primera iniciativa. En su entorno prometen que su rol principal será “frenar proyectos” ajenos.

Con un discurso frontal contra la política, aunque menos virulento, José Luis Espert también logró convertirse en el tercer candidato más votado en su distrito, la provincia de Buenos Aires. Y, a diferencia del diputado porteño, ya debutó en la mesa de entradas de la Cámara baja. Junto a Carolina Píparo presentaron un proyecto para prohibir la prórroga del presupuesto anterior cuando no se logra aprobar una nueva ley de leyes, como sucedió la semana pasada en Diputados.

De acuerdo con las consultas realizadas por este diario a los diputados liberales y los proyectos cargados digitalmente en Trámite Parlamentario, hubo dos movimientos más de los diputados libertarios en estos diez días: Victoria Villarruel, que ingresó junto a Milei por la ciudad de Buenos Aires, acompañó una iniciativa del diputado Alberto Assef (Pro): un pedido de informes sobre los hechos detallados en el libro “La estafa con los desaparecidos. Mentiras y millones”. Milei hizo lo mismo con el proyecto opositor que hoy buscará actualizar la base imponible del impuesto a los bienes personales.

“Quedó presentado el proyecto que redactamos con @CarolinaPiparo para prohibir la prórroga del presupuesto y cerrarles las puertas al Gobierno que hoy tiene un camino alternativo para hacer lo que se le cante con la plata de los argentinos. Esperamos que la oposición nos acompañe”, anunció Espert en su cuenta de Twitter tras dar curso a su primera iniciativa. Según la ley vigente, se prorroga el presupuesto actual cuando no se aprueba el del siguiente año. Así lo confirmó el ministro de Economía, Martin Guzmán, tras las sesión maratónica en Diputados.

Aunque todo parecería indicar que la fecha será marzo, desde las filas de Milei prefieren no precisar cuándo presentarán su primer proyecto legislativo. Tampoco cuál será. Consultados por LA NACION la semana de la jura respondieron: “En las próximas semanas los vamos a empezar a trabajar, ya los estaremos redactando”, dijeron fuentes partidarias. Nicolás Emma, el presidente del partido libertario en la Ciudad, estará a cargo de esa tarea.

Ante una nueva consulta, esta semana, la misma fuente señaló que los primeros proyectos ya están en manos de Milei y esperando su aprobación. Sin embargo, algunos de sus colaboradores señalaron que aún se encuentran resolviendo cuestiones administrativas y no se han focalizado en formalizar proyectos. Remarcando la diferencia con “la casta política”, Ramiro Marra, legislador porteño de La Libertad Avanza, había adelantado que no se tomarán vacaciones y criticó el receso en enero y febrero.

El primer proyecto de ley de Milei podría apuntar a resolver su decisión de no cobrar una dieta. Durante la campaña, el economista mencionó la intención de reformar la ley de administración financiera del Estado, para que el cobro de las dietas pueda ser opcional. “Quiero renunciar a mi dieta, pero hoy no se puede hacer”, dijo en una entrevista a LA NACION. También dijo que está en contra de donarla, ya que “estaría haciendo caridad con el dinero ajeno”, y agregó: “Eso es la justicia social y eso es lo que no me gusta”.

Javier Milei en la sesión especial que se llevó a cabo en la Cámara baja para tratar el proyecto de ley de presupuesto para 2022 Captura de pantalla

Por ahora, el diputado resolvió sortear su dieta de manera pública entre aquellos que lo quieran. Busca impulsar esta reforma, además, para lograr “una banca libre” y poder eliminar el Banco Central, o en sus palabras, hacerlo “volar por los aires”. Entre sus prioridades también mencionó modificar el sistema de coparticipación y la eliminación de la obra pública. Todos proyectos de futuro incierto.

Sus armadores políticos explican que su rol principal será “frenar proyectos”. Acorde con esta estrategia, Milei votó en contra del presupuesto en la sesión del jueves pasado. Fue luego de su ausencia en la presentación del presupuesto por parte de Guzmán, lo que marcó un primer contraste con Espert, que asistió junto a Píparo y no dejó pasar la oportunidad de confrontar con el ministro de Economía. Apuntó como responsable de la crisis al financiamiento del fisco “con un Estado que gasta más de lo que recauda”.

Esa tarde, Milei dejó en claro que su prioridad está puesta en la construcción de un liderazgo nacional: dio una clase pública en Rosario, donde criticó al ministro. “Si bien la temática de la charla iba a ser acerca de ‘dinero, precios y dólar’, el referente de La Libertad Avanza insistió en remarcar otros asuntos de coyuntura: “Me critican que hoy no estuve en la reunión de la Comisión de Presupuesto. ¿Pero saben qué? Juntos por el Cambio y el Frente de Todos se pusieron de acuerdo para silenciar las voces de las minorías por medio de un mecanismo inconstitucional, porque ellos se quedan con absolutamente todos los votos, dejan afuera a espacios como el nuestro”, señaló el comunicado difundido tras el encuentro.

Sin embargo, los lugares de las comisiones se reparten con el sistema D’Hont. Si Milei y Espert hubieran unificado sus bancadas en un interbloque, podrían haber ingresado en algunas comisiones.

Desde el equipo de Espert no precisaron cuáles podrían ser las próximas iniciativas a presentar. “No hay un solo proyecto”, contestaron, mientras enumeraban varios proyectos que el economista mencionó a lo largo de su campaña: la boleta única papel, transformar el Mercosur en un tratado de libre comercio para que Argentina firme tratados con todo el mundo, una reforma del Estado para eliminar el déficit fiscal y una modificación del Código Penal.

Desde Avanza Libertad señalaron que el equipo estuvo focalizado en el proyecto del presupuesto y luego en el de Bienes Personales. Agregaron que Espert y Píparo “se deben” una reunión que quedará para el verano, en la cual definirán la agenda legislativa y el orden de prioridades.

Apuntaron además que, de presentar proyectos ahora, perderían estado parlamentario. Desde el entorno de Milei también esbozaron esa explicación. Sin embargo, los proyectos recién caducan si no son tratados antes del siguiente año parlamentario al que ingresaron.

José Luis Espert entre Diego Santilli y Victoria Tolosa Paz cuando repartió un cuadernillo con la propuesta económica de Avanza Libertad en el debate de los candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires Gerardo Viercovich - LA NACION

“La plataforma electoral va a ser toda transformada en proyecto de leyes”, afirmaron. Aquel cuaderno con el que Espert sorprendió a sus contrincantes al repartirlo en el debate de candidatos recién llegaría al Congreso en marzo.