Después de Bachelet, la sombra del nepotismo también salpica a Piñera

Víctor García 14 de mayo de 2019

SANTIAGO, Chile.- Con la polémica aún fresca por la presencia de sus hijos en la última gira presidencial a China y Corea del Sur, Sebastián Piñera enfrenta un enredo político protagonizado por uno de sus familiares y reactivó en Chile la vieja discusión sobre el nepotismo, acaso uno de los flancos más vulnerables del mandatario chileno durante su segundo período en La Moneda.

Una nota periodística del sitio Interferencia reveló que una empresa fundada por su hijo Cristóbal, un psicólogo de 35 años, multiplicó sus contratos con servicios del Estado desde que su padre asumió el gobierno, en marzo de 2018.

Según la investigación, la empresa tecnológica Hopin Inc., que el hijo de Piñera constituyó en 2011 junto al médico Andrés Godoy y el abogado José Tomás Daire, aumentó exponencialmente sus órdenes de compra con varias instituciones públicas en torno a los 360.000 dólares y así logró afianzar su posición y consolidar sus ganancias.

El artículo también expuso que el emprendimiento tecnológico del heredero del presidente chileno recibió órdenes de compra de una serie de instituciones, como la Dirección del Trabajo, el Servicio de Impuestos Internos y el Servicio Nacional del Consumidor, y municipios administrados por alcaldes oficialistas.

Asimismo, el informe precisó que Piñera hijo figura como miembro constituyente de la sociedad en Estados Unidos y que en inicios de 2016, y de acuerdo con una escritura de la filial en Chile, se había retirado de su papel como "administrador" de la sociedad.

Durante la mañana, y en medio de un encendido debate en las redes sociales, Cristóbal Piñera entregó su versión a través de su cuenta de Twitter, la misma que había desactivado a primera hora de la jornada.

"Hopin fue un startup que empezamos tres amigos en 2011 con muchos sueños, buscando contribuir desde la tecnología y la innovación (sin ningún fondo público). Yo me salí 100% de la gestión y administración de Hopin en 2015, cuando fui a estudiar al MIT. Desde entonces nunca recibí ningún dividendo ni remuneración alguna de Hopin", puntualizó el hijo menor del jefe de Estado.

"En julio de 2018 cedí íntegramente mi 7% de Hopin. Desde entonces no tengo ninguna relación", reconoció, al tiempo que aseguró estar "muy cansado ya de la mala intención", en relación con el medio que publicó el artículo.

A través de un comunicado de prensa, la empresa aludida informó que su ingreso al sistema de compras públicas se produjo durante el gobierno de Michelle Bachelet y refrendó la versión de su fundador.

Por otro lado, desde el propio Palacio de la Moneda levantaron una cerrada defensa. "Hemos conocido la publicación que ha hecho un medio de comunicación (.) y solo señalar dos cosas; dentro de esa situación que ahí se manifiesta no existe nada incorrecto, nada irregular y eso mismo en sus detalles se ha pronunciado el propio Cristóbal Piñera Morel. Por lo tanto, no tenemos nada más que agregar", señaló la vocera de Gobierno, Cecilia Pérez.

La discusión, sin embargo, tomó más intensidad, y la diputada comunista Camila Vallejo emplazó directamente a Sebastián Piñera en redes sociales. "Lo que usted promueve no es el mérito, sino el nepotismo, y Chile está cansado de esto", acusó.

Los problemas del presidente chileno y el fantasma del nepotismo que lo han acechado en su regreso al poder, y explotaron cuando, en abril de 2018, designó a su hermano Pablo embajador en la Argentina. A los días desistió de ese nombramiento, pero las críticas fueron transversales y se reactivaron este año en la última gira asiática con el ruido que provocó la presencia de sus hijos, Sebastián y Cristóbal, como miembros del directorio de Kauai Labs, una empresa de tecnología que busca ingresar al mercado chino.

"El financiamiento total del viaje corre por cuenta privada y no significó costo alguno para el Estado (.) Soy presidente de Chile las 24 horas, los 365 días del año y también soy marido, padre de cuatro hijos y abuelo de once nietos. Y me siento muy orgulloso de Chile y también de mi familia", dijo Piñera ante la prensa. A partir de ese hecho, el propio gobernante pidió a la cancillería chilena un protocolo que regule las delegaciones que participen de las giras presidenciales.

Las polémicas familiares han golpeado fuerte a los chilenos en los últimos años. En el verano de 2015, Michelle Bachelet vivió la crisis de su segundo gobierno cuando se destapó un caso protagonizado por su hijo Sebastián Dávalos, entonces funcionario de la presidencia. La denuncia de tráfico de influencias para conseguir el otorgamiento de un crédito de más de 10 millones de dólares para la empresa de su esposa, Natalia Compagnon, provocó un derrumbe en la imagen de la mandataria del que nunca se puedo reponer. Dávalos fue finalmente sobreseído y su esposa pagó la deuda, pero el caso de Piñera vuelve a evocar esta particular relación entre familia y poder.