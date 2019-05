Crédito: Prensa Unidad ciudadana

En su entorno mantienen la incógnita, pero admiten que al plantear la necesidad de un "contrato social" prepara el terreno para una postulación

Después del acto que Cristina Kirchner encabezó anteayer en la Feria del Libro, cuesta encontrar dirigentes del kirchnerismo que sostengan que no será candidata. Salvo contadísimas excepciones, los integrantes de ese universo dan por hecho que competirá en las elecciones del 27 de octubre.

"Es muy difícil pensar que después del acto que hizo no va a jugar", dijo un dirigente que ocupó un lugar de privilegio en la presentación del libro Sinceramente, en el predio de la Rural. "Todo indica que será candidata, ahora más que nunca. Sería una locura que hiciera todo lo que hizo para bajarse a último momento", coincidió otro de los presentes en la Sala Jorge Luis Borges.

Los indicios de una postulación podrían reforzarse el martes, si Cristina asiste a la reunión conjunta del Consejo Nacional del PJ y de la Comisión de Acción Política del partido, como esperan algunos de sus integrantes. Es un ámbito en el que tienen presencia importante sindicalistas y gobernadores, los dos sectores del peronismo que estuvieron ausentes en el acto de anteayer.

"En los últimos meses Cristina trabajó mucho para resolver el vínculo con los gobernadores y es una tarea que piensa profundizar", dijo a LA NACION uno de sus dirigentes de confianza.

De la mesa ampliada de conducción del PJ participan los gobernadores Gildo Insfrán (Formosa) y Alberto Rodríguez Saá (San Luis). También está el exmandatario pampeano Rubén Marín, hoy cercano al actual gobernador, Carlos Verna.

El peso de los sindicalistas es todavía mayor. Comparte esa mesa Héctor Daer, Hugo Moyano, Antonio Caló, Aldo Pignanelli, Hugo Yasky y Víctor Santa María. "Sería una foto potente", se entusiasmó uno de los diputados que integran el espacio.

Con presencia perfecta en el acto de la Rural, los intendentes del conurbano hicieron ayer un guiño a la expresidenta. Después de pujar por quedarse con la candidatura a gobernador, el jefe del PJ bonaerense e intendente de Esteban Eheverría, Fernando Gray, sostuvo que ya no encuentran diferencias entre que sea un jefe comunal o Axel Kicillof el favorito de Cristina.

Aunque la mayoría calificó al discurso de la expresidenta como "sobrio" y alejado del tono electoral, el hecho político que generó la presentación del libro reforzó la idea de que Cristina está decidida a encabezar el proceso electoral.

La frase que alimentó la expectativa de los presentes en el acto fue la propuesta de la expresidenta para avanzar hacia un nuevo "contrato social". Si bien fue una manera indirecta de responder al acuerdo que fogoneó el Gobierno, expuso también la inquietud de Cristina por el escenario que enfrentará el próximo presidente.

"El contrato social es un planteo para salir de la grieta y lograr que todos se hagan responsables. Está pensando en cómo encarar el futuro", dijo a LA NACION un dirigente que la visita seguido. "Sin un contrato social, no hay país posible. Por eso dijo lo que dijo, es un mensaje para que se entienda que no tiene sentido 'volver' si no hay un consenso claro de lo que necesita el país".