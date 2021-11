Deuda con el FMI: Oscar Parrilli desligó a Cristina Kirchner de la negociación y dijo que “será el Congreso el que vote el acuerdo”

El senador nacional del Frente de Todos (FdT) por la provincia de Neuquén, Oscar Parrilli, desligó este lunes a la vicepresidenta Cristina Kirchner de la renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Al analizar la carta que la exmandataria publicó el sábado con respecto al tema, coincidió en que “es una gran mentira que Cristina tiene la lapicera para arreglar” con la entidad de crédito internacional y puso el acento en la responsabilidad del Congreso en la votación del acuerdo.

En declaraciones a radio El Destape, Parrilli sostuvo: “La carta marca a las claras que hay una dirigencia distinta al común de las dirigencias políticas argentinas. Mientras una gran parte se dedica a opinar y a difamar y no a contar hechos y acciones concretas, la carta tiene un relato de hechos objetivos, reales y concretos. Pone claro que le intentan echar la culpa a Cristina de lo que puede pasar con el Fondo, cuando no le preguntaron a ella ni a ninguno de los argentinos cuando Macri decidió tomarla”.

A continuación, acusó a la oposición de no querer hablar del tema porque “está buscando el caos” y agregó: “Esta carta pone en claridad que no es Cristina la que va a definir qué se hará con el Fondo, sino los senadores, los diputados y el presidente de la Nación. Pone blanco sobre negro”.

En esa línea, el legislador llamó a sus pares a involucrarse en la materia al argumentar que “ellos van a tener que votar el acuerdo”. Recordó que “en 2020 se creó una ley donde se dijo que no puede volver a ocurrir lo que ocurrió en el Macrismo, cuando se tomó deuda sin la autorización del Congreso”. “La normativa fue aprobada con el apoyo de Juntos por el Cambio (JxC), con amplísima mayoría. Así que ahora van a tener que opinar”, sentenció.

Más tarde, en una entrevista en Radio Nacional, el senador volvió a referirse a la carta y consideró que el texto “apoya la gestión del presidente Alberto Fernández”. “Con claridad repite el discurso de él del 9 de julio, donde con toda claridad dice lo que tenemos que hacer”, sostuvo, e insistió: “Bueno, ahora queremos ver qué dicen los opositores. Como dijo Macri, que en 5 minutos lo arregla. Bueno, expliquen, ¿cómo lo arreglás?”.

“La lapicera la tiene el Presidente”

En la carta publicada días atrás, la vicepresidenta sostiene: “Vale la pena aquí parafrasear y corregir el título al que hiciéramos mención al comienzo de este texto: la lapicera no la tiene Cristina… siempre la tuvo, la tiene y la tendrá el Presidente de la Nación. Y no lo digo yo, lo dice la Constitución Nacional. Que a nadie lo engañen sobre quién decide las políticas en la Argentina”.

No obstante, también marca su posición respecto de la negociación con el Fondo: “Argentina, como el resto del mundo, fue y sigue atravesada por la pandemia y los riesgos de una mutación y retorno permanentes. Nuestro país, además, tiene el peso inédito de una deuda también inédita con el FMI. Es un momento histórico de extrema gravedad y la definición que se adopte y se apruebe puede llegar a constituir el más auténtico y verdadero cepo del que se tenga memoria para el desarrollo y el crecimiento CON INCLUSIÓN SOCIAL (SIC) de nuestro país”.

“¡Y ojo! Que nadie está hablando de desconocer deudas. Creo que el kirchnerismo (y permítanme utilizar el ‘ismo’ para de algún modo homenajear la formidable gestión de quien fuera mi compañero de vida e identificar un proceso político del peronismo) tiene un atributo histórico que es el de haber pagado las deudas que generaron otros gobiernos. Basta recordar una vez más la cancelación de la deuda con el FMI llevada a cabo por Néstor Kirchner, así como también la reestructuración de deuda llevada a cabo en 2005 y en 2010 con acreedores privados, con la quita más grande de capital e intereses de la que se tenga memoria”, aclaró.

Sobre el final del texto, recordó la reestructuración de la deuda que le tocó llevar adelante como presidenta en 2010, y cerró con un fragmento del discurso del presidente Alberto Fernández: “Comparto plenamente el discurso del Presidente de la Nación del pasado 9 de julio en la conmemoración de la gesta de la Independencia en la Casa de Tucumán”: “Todos los días peleo porque la Argentina se ponga de pie, y todos los días peleo contra los que quieren ver de adentro a la Argentina arrodillada. Y no paro, y sigo, y acordamos con los acreedores privados, estamos negociando con el Fondo. ¿La Argentina sabe que este año, de acá a fin de año, tenemos compromisos por casi 5 mil millones de dólares que afrontar con el Fondo, tomado por un gobierno que asumió ese compromiso hace dos años atrás? ¿La Argentina lo sabe? Y además me reclaman que arregle rápido. Mi modelo no está en los que mandan balas de goma a Bolivia. Mi modelo sigue siendo San Martín, Güemes y Belgrano. Nunca esperen de mí que firme algo que arruine la vida del pueblo argentino, nunca, nunca. Y espero que me entiendan, porque si alguien espera que yo claudique ante los acreedores o que claudique ante un laboratorio, se equivoca. No lo voy a hacer. Antes me voy a mi casa, porque no tendría realmente cara para entrar en esa sala si hiciera algo semejante”, transcribió Cristina Kirchner, y agregó: “Que Dios y la Patria los ilumine a todos y todas. Los argentinos y las argentinas lo necesitamos”.