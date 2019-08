Diego Brancatelli se mostró emocionado por el triunfo del Frente de Todos Fuente: Archivo

12 de agosto de 2019 • 12:24

El periodista Diego Brancatelli se mostró emocionado por el triunfo del Frente de Todos en las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias ( PASO).

Para exponer sus sensaciones, el periodista utilizó su cuenta de Twitter en la que dedicó el triunfo "a los que se quedaron sin laburo".

Menos de una hora después de que Mauricio Macri reconociera el triunfo de Alberto Fernández, Brancatelli escribió: "Cuatro años me banqué (casi) solito. No me pidan que piense en este momento. Solo quiero llorar de felicidad".

El mensaje siguió: "Por la gente que la pasó mal. Por la que se quedó sin laburo. Por mis 4000 colegas que perdieron lo que amaban hacer. Como dijo Máximo: aguanten un poco más. A trabajar para el 27 de octubre".

En otro mensaje, dos horas y media más tarde, ya superada la emoción, el periodista bromeó sobre los datos de encuestadoras que planteaban un escenario más parejo: "Anduvieron bien (casi) todas las consultoras (?)".

Ocho minutos más tarde y antes de irse a dormir, el panelista de Intratables recordó: "En 2015 vi venir a Macri. Les advertí. Los 'periodistas serios' me ningunearon. Era 'campaña del miedo'. Durante 1340 días describí la triste realidad".

"Me trataron de fanático. Le mintieron a la gente. Hoy se asombran por los resultados. Quizás no estaba tan equivocado, ¿no?", escribió Brancatelli.