Diego Kravetz: “Cuando el policía está solo tiene que usar el arma de fuego, la Taser no alcanza”

Escuchar

Diego Kravetz, secretario de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, afirmó en LN+ que el accionar del efectivo policial que disparó y mató a un hombre que intentó apuñalarlo en un bar porteño “fue perfecto” y fue un poco más allá al señalar que, en ese tipo de casos, los policías deben usar armas de fuego en vez de armas no letales. “La Taser no alcanza”, aseguró.

“Soy de los que creen que cuando es un solo efectivo y está en una situación así tiene que usar el arma de fuego y no el arma no letal. Lo mismo que cuando se discutía si le tenía que haber tirado a la pierna. Son centésimas de segundo en donde si la Taser choca con alguna prenda, no termina de hacer el contacto y falla ese primer tiro, aunque haya un segundo tiro, la centésima de segundo que dura la acción hace que lo mate [al policía]”, consideró Kravetz.

El exsecretario de Seguridad del municipio bonaerense de Lanús agregó:“si son dos efectivos o más, me parece que uno use la taser y otro refuerce”. “Acá aparte no estamos contando, pero por ahí está salvando otras vidas. Esta persona [quien falleció] estaba desquiciada. Si el efectivo no intervenía posiblemente terminaba matando a la madre o algún otro comensal, no lo sabemos”, dijo.

Personas en situación de calle

Kravetz justificó los procedimientos que realiza la Policía de la Ciudad en la que desaloja a personas en situación de calle y les tiran sus pertenencias. “Hay un montón de oportunistas que están en la calle que estamos trabajando en un sistema en el que primero va Buenos Aires Presente con una cápsula y atrás va Espacio Público. Si ellos no quieren retirarse de la calle se procede a tirar lo que tienen. Y si no acatan la orden está la cápsula policial que los hace cumplir la orden”, sostuvo.

El funcionario hizo una diferenciación entre los distintos tipos de caso y el abordaje que realizan. “En la gente que está en situación de calle hoy tenemos, por un lado, a los que se cayeron del sistema. Nosotros hacemos un trabajo con Desarrollo Social para tratar de levantarlos. Con paradores, con subsidio habitacional, con cursos para poder reinsertarse laboralmente”, contó.

“Después tenés la gente que tiene problemas psicológicos, psiquiátricos. Incluimos por el perfil a los adictos. Acá se está trabajando con otra lógica, que es salir a buscarlos con Buenos Aires Presente y ahí llamar al SAME psiquiátrico y ver si desde ahí puede surgir una internación”, valoró el excandidato a intendente de Juntos por el Cambio en Lanús en las últimas elecciones, que tras ocho años como titular de Seguridad del municipio y unos meses como jefe comunal interino perdió por 10 puntos porcentuales ante Julián Álvarez, de Unión por la Patria (UxP).

Jorge Macri junto a Waldo Wolff y Diego Kravetz, ministro y secretario de Seguridad, respectivamente

Caso Rosatti

En relación al intento del robo este jueves de la camioneta del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), Horacio Rosatti, Kravetz calificó como “muy raro que [el ladrón] sea tan poco lúcido de ir a un lugar donde siempre hay efectivos policiales” y agregó que “el delincuente habitual de la zona sabe perfectamente que ese estacionamiento que está en la calle es de la Corte Suprema”.

El funcionario porteño sostuvo que desde que asumió como secretario frenó el delito en esa zona. “Nosotros teníamos en la zona de Tribunales, cuando empezamos la gestión, una situación muy particular. Teníamos la Plaza de Tribunales tomada por unos Quom de un lado y del otro teníamos una ranchada de unos tipos, unos delincuentes, que los conocí literalmente cuando al asumir crucé la plaza para ver a un juez de tribunales. Eran las 10.30 de la mañana y uno de los que estaban ranchando le estaba robando el celular a un chico que estaba pasando para ir a estudiar al colegio de enfrente”, recordó.

Horacio Rosatti en un acto en la universidad de Lomas de Zamora

”Fuimos, barrimos, los sacamos a todos. El lugar estaba literalmente tomando entre unos indios y unos delincuentes. De los indios no digo nada porque son personas que se estaban manifestando, pero no se podían manifestar ahí, los sacamos; y estos que eran una cosa tremenda”, añadió. Y concluyó: “Cuando solucionamos el tema de la ranchada, el delito automáticamente empezó a bajar en la zona, pero no quiere decir que no haya delincuentes habitando”.

El intento de robo al presidente del máximo tribunal del país es el quinto episodio sugestivo que denunció Rosatti entre septiembre de 2022 y la actualidad. En el entorno del ministro señalaron a LA NACION que lo toman como “una intimidación personal relacionada con las causa sensibles que se resolvieron este semana”. El caso cayó en el juzgado de Ariel Lijo, uno de los dos candidatos del presidente Javier Milei para convertirse en magistrado de la Corte.

LA NACION