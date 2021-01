Diego Santilli le respondió a Alberto Fernández y ratificó que no irán a la reunión por los fondos: "La Corte debe saldar esta situación" Fuente: LA NACION - Crédito: Walter Cortina

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de enero de 2021 • 09:07

El vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, salió al cruce de las críticas del presidente Alberto Fernández contra Horacio Rodríguez Larreta, quien confirmó que no asistirá a la reunión convocada por el Gobierno para negociar sobre el financiamiento de la Policía de la Ciudad.

"Vamos a sostener el planteo que hemos hecho ante la Corte Suprema, que es la inconstitucionalidad de la ley (27.606) sancionada por el Congreso. Es arbitraria, inconstitucional y atenta gravemente contra la autonomía de la Ciudad", sostuvo anoche Santilli, en diálogo con el canal Todo Noticias.

El funcionario porteño remarcó que la Casa Rosada tendría que haber invitado "antes" a la Ciudad para consensuar el recorte de fondos. "No podemos presentarnos a esta reunión porque nos hemos presentado en la Corte y esperaremos esa resolución. Mal podríamos podemos ir a una reunión cuando esto debería haberse hecho previamente", dijo.

Santilli insistió en que la ley que regula el convenio de transferencia de recursos para financiar la Policía de la Ciudad es "inconstitucional". "Como hemos sostenido la inconstitucionalidad, no podemos asistir a una reunión que está pactada en el artículo 2 de esa ley", explicó.

Y consideró que Mauricio Macri no transfirió un excedente de recursos a la Ciudad cuando traspasó la Policía a Rodríguez Larreta, en 2016. "Las cosas fueron bien hechas porque la Constitución es clara: dice que tiene que haber un acuerdo entre las partes", señaló.

Diego Santilli le respondió a Alberto Fernández y ratificó que no irán a la reunión por los fondos: "La Corte debe saldar esta situación"

Además, el vicejefe de Gobierno reiteró que la Ciudad espera que la Corte Suprema resuelva el conflicto con la Casa Rosada por los recursos. "No podemos ir a esta reunión porque nos hemos presentado en la Corte y es la Corte la que debe saldar esta situación, en los tiempos que el máximo tribunal establezca", remarcó.

El lunes pasado, la Ciudad presentó una nueva demanda ante el máximo tribunal para que declare inconstitucional el recorte de fondos a la Ciudad. Esa presentación se sumó al amparo que radicó el 18 de septiembre contra el decreto presidencial que inició el recorte.

Críticas a Larreta

Ayer el Presidente salió a criticar a Rodríguez Larreta por su negativa a reunirse con los ministros del Interior, Eduardo De Pedro, y de Economía, Martín Guzmán, para negociar los fondos para financiar la Policía de la Ciudad. "La verdad es que [Rodríguez Larreta] exagera y genera un conflicto en donde no debería haberlo", señaló el Presidente, en diálogo con AM 750. "No quisimos hacer daño a nadie", agregó.

A su vez, Fernández le pidió a Rodríguez Larreta que sea "más generoso" con sus pares provinciales. Insistió en que su gobierno está dispuesto a transferir a la ciudad los recursos que necesita para el costeo de las fuerzas policiales, pero sostuvo que la transferencia debe hacerse "como la ley manda".

Horas antes, De Pedro y Guzmán difundieron una carta en la que calificaron de "falaces" los argumentos de la Ciudad para rechazar la convocatoria y volvieron a citar a Larreta a una reunión en la Casa Rosada. "La Ley 27.606 subsanó la ilegalidad con la que Macri traspasó por decreto la Policía, mejorando la calidad institucional de la autonomía porteña. Además, fijó un ámbito de diálogo para establecer en forma trasparente los recursos correspondientes a esa transferencia", escribió De Pedro en su cuenta de Twitter.

Y lanzó: "Es la forma de respetar nuestra Constitución, la ley y la posición de todas las provincias. Por eso, lamentamos que el gobierno de la Ciudad no quiera participar de este ámbito de consenso para alcanzar un acuerdo definitivo y resolver el problema que ellos mismos generaron".

Larreta confirmó ayer, en un comunicado dirigido a los ministros De Pero y Guzmán, que no asistirá a la reunión con los funcionarios de Fernández, ya que considera que el recorte de fondos a la Ciudad aprobado en la ley impulsada por el kirchnerismo "es inconstitucional".

Además, la Ciudad advirtió sobre la "unilateralidad" de las medidas de Fernández, el ataque a la autonomía de la ciudad, la "violación" de la división de poderes, entre otras cosas.

Conforme a los criterios de Más información