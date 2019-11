El vicejefe de Gobierno lamentó los resultados en la provincia de Buenos Aires Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de noviembre de 2019 • 09:32

El vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, ratificó esta mañana que " Mauricio Macri es el líder del espacio", en referencia al futuro político del actual presidente y del espacio Juntos por el Cambio. Y enseguida aclaró: "Se sumarán a la mesa [el jefe de Gobierno porteño] Horacio Rodríguez Larreta y la gobernadora María Eugenia Vidal. No importa quién se siente en la cabecera".

"No veo incertidumbre en el futuro de Cambiemos, el Presidente fue claro. Creo que Macri dejó un mejor punto de comienzo que el de 2015, sin dudas", dijo en diálogo con El Destape Radio.

No veo incertidumbre en el futuro de Cambiemos, el Presidente fue claro Diego Santilli

"Oposición constructiva"

El dirigente del PRO aseguró: "Tuvimos más de 10 millones de votos y hay 12 millones que no nos votaron. Se hizo una buena elección pero no se ganó. No estamos festejando un triunfo, pero tenemos que ser una oposición constructiva", remarcó.

Sobre el panorama en la provincia de Buenos Aires, consideró: "Donde más pegó la economía fue en el primer cordón de la provincia. No alcanzó. Y lo de Vidal es una lástima porque es una de las mujeres más importantes que tiene nuestro país".

Ayer, en el último gabinete ampliado de su gestión, el Presidente dijo: "Para todos aquellos que me viven preguntando si me voy a retirar de la política, les digo que yo no me voy a ningún lugar. ¡Hay gato para rato!".