Diego Santilli: "Nos decepcionó la actitud del Gobierno ayer"

Después de la conferencia de prensa que brindó esta noche el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli respaldó la decisión de llevar a la Corte Suprema una demanda para dejar sin efecto el decreto del presidente Alberto Fernández, que redirecciona fondos de la CABA a la Provincia. "Nos decepcionó la actitud de ayer", expresó en diálogo con TN.

En línea con el discurso de Larreta, Santilli se mostró "decepcionado" por la quita anunciada por el Gobierno y opinó que, si bien el diálogo conlleva diferencias, las consecuencias no deben ser determinaciones intempestivas. "No son decisiones que de la noche a la mañana vos te quedas con 35, 40 mil millones de pesos. No es así, porque hay un presupuesto, un trabajo, una proyección, salarios, gente y porque hay que cuidar a estas 7 millones de personas que viven, están, trabajan en la Ciudad", justificó.

"Se lesionó el diálogo, algo que construimos en conjunto, habíamos encontrado un camino entre oficialismo y oposición", consideró el vicejefe de gobierno porteño. Y en esa misma línea, advirtió: "Mañana pueden hacerlo con otra provincia, hay que nivelar hacia arriba".

Al consultarlo sobre si una posible respuesta de la Ciudad al Gobierno sería avanzar en las aperturas, Santilli dijo categórico: "No me parece una respuesta correcta ante una decisión unilateral tomar otra unilateral, sobre todo cuando está en juego la salud de las personas. Las decisiones las damos en función de los datos".

La opinión de Patricia Bullrich

"Recién el jefe de gobierno lo describió muy bien. Es una medida totalmente inconstitucional, porque es un conflicto que surge de un día para el otro y a partir de ahí se toma la decisión de sacarle a un distrito una cantidad de dinero que fue transferido a partir de pasar un servicio complejo como era la Policía Federal", señaló esta noche Patricia Bullrich, en diálogo con TN.

Minutos después de finalizada la confernecia de prensa de Rodríguez Larreta, rodeado de su gabinete y dirigentes afines a su espacio, la exministra de Seguridad se mostró indignada por el anuncio de ayer del presidente Alberto Fernández y brindó su apoyo al gobierno de la Ciudad. "Es una violación total al principio de federalismo que rige nuestra Constitución Nacional", sentenció Bullrich.

"Estuve a cargo del Ministerio de Seguridad y fui la que confeccioné el traspaso del dinero con los servicios de policía. Imagínese si hoy estuviese este mismo conflicto, en vez de haber pasado una parte de la federal a la ciudad, la federal sería nacional. ¿Qué haría el Presidente? ¿Le sacaría los recursos a la Federal?", cuestionó la presidenta del PRO.

Qué dijo Mario Negri

Por su parte el jefe del interbloque deJuntos por el Cambio comentó esta noche, en una entrevista televisiva, que ayer se comunicó con Rodríguez Larreta y que al tocar el tema el jefe porteño le aclaró que desde marzo no conversaba sobre esta cuestión con el Gobierno. "El Presidente le debe una explicación acerca de la zozobra", opinó.

"Creo que el Gobierno está sin rumbo. Nosotros, con responsabilidad democrática, repudiamos que la Policía de la Provincia rodeara la Quinta de Olivos. Mientras tanto, Lázaro Báez salía de Ezeiza a un lugar desconocido", apuntó Negri.

La mirada de Hernán Lombardi

"En este momento, el Presidente de la Nación se dedica a estas cosas. La palabra presidencial es una institución, y el Presidente la autodevalúa permanentemente. Me preocupa el fondo de la cuestión y el momento", comentó el extitular de Medios Públicos Hernán Lombardi. "Con los poderes que tiene Santiago Cafiero podría haber reorganizado partidas nacionales", destacó.