Diego Santilli, sobre la pandemia: "No se relajen, esto no pasó"

Vicejefe de gobierno porteño, Diego Santili.

En una nueva emisión de La Cornisa , por LN+ , el periodista Luis Majul recibió al vicejefe del Gobierno Porteño, Diego Santilli, y al ministro de salud de CABA, Gustavo Quirós, para dialogar sobre el estado de la Ciudad de Buenos Aires, hacer un balance sobre cuáles serán los pasos siguientes en el marco de la actual pandemia del coronavirus, y qué se puede esperar en un futuro cercano. La cuarentena, las posibilidades de regresar a una etapa de mayor aislamiento y las excepciones que pueden habilitarse en las próximas semanas, también fueron los temas que formaron parte de la extensa entrevista .

Uno de los primeros aspectos que resaltó Santilli, fue que " la cuarentena sigue ", y destacó que los buenos resultados, en gran medida, dependen de los ciudadanos. Majul les consultó con respecto al Take Away, una de las opciones que se agregarán y que permitirá que se reactiven las cocinas de muchos restaurantes y lugares de comida y sobre eso, Santilli opinó: "Pasamos del ocho al diez por ciento de movilidad que teníamos la primera semana de cuarentena, al 30% el viernes de la semana pasada. Esos ya fueron los sectores autorizados. Ese treinta por ciento estamos controlándolo en los ingresos a la Ciudad, en todos los accesos. La cocina de los restaurantes estaban abiertas. Lo que hemos hecho es darle un poquito más para que ese comerciante que tiene que pagar los sueldos a fin de mes pueda hacerlo . Y lo haremos con un protocolo estricto que Fernán y su equipo trabajan, y que vamos a trabajar para que se cumplan. El secreto está en nosotros como ciudadanos . En términos de personas, va a a ver un poquito más, pero no mucho más que el 30 que ya está funcionando".

Luego el conductor le preguntó a Quirós si era factible dar pasos hacia atrás, en caso de que las nuevas medidas implementadas no dieran los resultados deseados. "Estamos haciendo un gran esfuerzo y tenemos que seguir haciéndolo. Estas decisiones tienen dos consecuencias. Primero, confiamos en que la ciudadanía va a seguir haciendo el esfuerzo de cumplir las recomendaciones que estamos dando. Pero, además, vamos a seguir evaluando la curva de los casos cotidianos semana a semana y día por día . Porque sabemos bien que luego de un período de aumento progresivo, en algún momento empieza el aumento significativo de los casos, es decir tenemos por delante una curva de casos y un período que va a ser mucho más duro que el actua l".

El desigual aumento de casos en AMBA con respecto al resto del país es otro de los temas que preocupa a las autoridades. Quirós observó: "En el área metropolitana hay condiciones por las cuales esta pandemia va a mostrar una curva más precoz". Más adelante, también destacó: "Hay cinco subgrupos de la sociedad que se infectan más y en mayor cantidad y para cada uno de ellos estamos implementando medidas políticas. El subgrupo de los trabajadores de la salud, los adultos mayores, los geriátricos, los barrios vulnerables y las personas en situación de calle. Con respecto a los barrios vulnerables tenemos una política muy activa, en colaboración con Nación. El aumento significativo de casos tiene que ver con que hemos intensificado y hemos hecho una búsqueda activa, ahí aumentan los testeos y aumentan los casos".

Más adelante, Santilli opinó respecto al aumento de personas en las calles, incluso con menores, durante el fin de semana. "Iban todos con tapabocas, caminando distanciados. Vamos a ejercer control. Hicimos un recorrido muy amplio por la ciudad (.) y gracias a Dios la inmensa mayoría de chicos no salió", observó.

Con respecto a la polémica sobre los test defectuosos adquiridos por el Gobierno , Quirós detalló cuáles son los que aplican actualmente: "Hay dos tipos de test que son bien diferentes. Uno es el hisopado que busca la presencia viral en las secreciones y el otro es el test rápido, que son un conglomerado de un montón de productos. Hay que tener mucho cuidado con ellos y hay que validarlos al momento de recibirlos para ver la utilidad que tienen. Lo que hizo Nación fue pedir que validen el método (.). Estos test sirven para lo que decidió usarlo Nación y que le alcanza para saber cuánta gente se habrá enfermado en la sociedad y no nos dimos cuenta, por eso han usado un método para el que se lo puede usar".

Por último, Santili envió un claro mensaje: "Yo quiero pedirle a los ciudadanos que no nos relajemos, esto no pasó, todo lo contrario. Siempre tomo una frase de Fernán que es muy gráfica, nosotros tomamos decisiones con la montaña delante, la montaña son los picos de los casos de contagio y el mundo tiene la montaña atrás . Nosotros llevamos siete semanas, y entendemos que hay un ciudadano que tiene que pagarle un sueldo a otra persona, que tiene que llevar el pan a su casa. Y estamos tratando de ver en este sumar actividades cómo podemos equilibrar las cosas. Depende de nosotros".