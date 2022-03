Diputadas chavistas disertaron en la Argentina sobre la “guerra” de Maduro contra las redes sociales y los medios

El azul, el rojo y el amarillo de la bandera venezolana enmarcaron anoche el recibimiento a las diputadas chavistas Blanca Eekhout y Carola Chávez, que llegaron a la Argentina desde las las tierras del presidente Nicolás Maduro para participar en el Centro Cultural de la Cooperación de un conversatorio organizado por la Embajada de Venezuela en Buenos Aires.

En el auditorio que presenció los discursos, con duros cuestionamientos a los medios de comunicación y las redes sociales, y con guiños hacia Rusia y Cuba, hubo representantes del kirchnerismo duro convocados como invitados especiales: los Soberanxs, la organización que nuclea a dirigentes como el exvicepresidente Amado Boudou, o la exembajadora argentina en Caracas y Londres, Alicia Castro, a quienes se los vio posar con la bandera tricolor.

Según pudo averiguar LA NACION, los Soberanxs ya habían invitado a las legisladoras la noche anterior a una comida en el Centro Cultural Mujica. “Cena de camaradería y reunión”, sintetizó Castro a este medio y negó que se haya discutido la posibilidad de intentar impulsar alguna política conjunta en la Argentina o alguna actividad próxima a corto plazo.

“En estos tiempos en que la verdad falta tanto, vale la pena traer la verdad un poquito y pasearla entre los compañeros”, arengó anoche la diputada venezolana Chávez, la primera en tomar la palabra en el panel. Aseguró, además, “amar” al peronismo. “Yo soy peronista porque soy chavista”, sostuvo la legisladora que introdujo a su par Eekhout, la encargada del discurso más extenso y encendido.

La cena de las legisladoras venezolanas con los representantes de Soberanxs Soberanxs

En las charlas donde se habló de “agenda gringa”, “guerra”, “bloqueo”, “resistencia” y de “radicalizar” como un concepto positivo, Eekhout -que también estuvo a cargo de la televisión venezolana y fue ministra de Comunicación e Información del fallecido expresidente Hugo Chávez- hizo un detallado repaso de la llegada de Maduro al poder y apuntó contra la “estrategia mediática de ataque permanente”, contra las fake news y contra de las redes sociales.

“Ahora, a través de una plataforma aún más brutal que los medios masivos que conocíamos, ya llega a tu vida todos los días el sueño del capitalismo: llegar a todas partes de manera inmediata con una sola voz, lo cual te permite acumulación de capital como nunca antes, pero también dominio e imposición de su modelo a una escala inimaginable”, consideró Eekhout sobre las redes sociales, pero enseguida puso sobre la mesa la aclaración de que el chavismo en teoría no coarta el uso de las mismas: ”Nosotros no vivimos en una burbuja, las redes funcionan en nuestro país, lo más que hacemos es hacer guerra de guerrillas en las distintas plataformas, pero estas redes están en sus manos”.

Polémica

Justo esta apreciación se dio en el mismo día en que en la Argentina se desató la polémica cuando Gustavo Beliz, secretario de Asuntos Estratégicos y funcionario de confianza del presidente Alberto Fernández, pronunció que impulsarían un proyecto para el “buen uso” de estas plataformas, algo que fue denostado por la oposición.

Convencida de que la comunicación humana es “más poderosa que la mediática”, Eekhout dijo que entender eso fue la base para “construir la verdad” en Venezuela. Entonces, también hizo una referencia a los medios cuando se refirió al tratamiento de las álgidas protestas contra el gobierno de Maduro en 2014.

“Lo más terrible de estas guarimbas que fueron muy violentas, brutales, fue la campaña mediática: ‘Venezuela es una dictadura’”, planteó la diputada, que relató que era “muy difícil” en ese entonces que los mismos izquierdistas de otros países “les creyeran” debido a que circulaban supuestas “fake news”.

“Todas las imágenes de la represión en el País Vasco: Venezuela. Cualquier situación de carabineros en Chile: Venezuela. En Cataluña: Venezuela. Todo era falso, pero todo el mundo creía lo que se decía. Cuando uno ve esta operación brutal sobre Rusia, ya la vimos, la estigmatización, la radicalización. Los venezolanos son una especie de peste y de lacra que azota al mundo y la campaña de mentiras la vivimos en 2014 y fue muy difícil desmontarla”, aseguró con una dura posición frente a la prensa.

Alicia Castro, Amado Bodou y Gabriel Mariotto en la charla Soberanxs

Incluso hubo risas de los presentes en otro pasaje de su intervención, cuando apuntó a los medios norteamericanos por las consideraciones al respecto de cómo se viviría la pandemia de coronavirus en su país.

“Vino algo brutal”, introdujo. “La primera plana de The Washington Post y de The New York Times era ‘Venezuela, epicentro de la pandemia’. No iban a permitir que entre un medicamento, una vacuna... Nos habían desmantelado parte del sistema de salud, ‘van a desaparecer’. Comenzaron la campaña y Venezuela tiene uno de los índices más bajos de mortalidad y contagios de América Latina y del mundo”, aseguró la legisladora. Según WorldOMeters, son 520.304 los casos de Covid-19 totales reportados en ese país y hubo 5681 muertes hasta el momento.

“Las fake news son la construcción de un escenario que ni siquiera tiene como referente la verdad, no es que digo ‘el agua está limpia o sucia’. Es que hablo de algo que no existe, lo construyo y lo vuelvo una realidad virtual, que es una híper-realidad brutal a la que nos enfrentamos”, se quejó.

Mientras que en algunos sectores kirchneristas corrió el comentario de que la vicepresidenta -usual crítica de los medios de comunicación argentinos y de buena sintonía con el chavismo- podría encontrarse con las legisladoras, fuentes cercanas a la exmandataria indicaron a LA NACION que al menos no tenían esa información en agenda. Pero las puertas del Senado sí estuvieron abiertas para ellas, que fueron recibidas por los frentetodistas Eduardo Valdés y Leopoldo Moreau.

En el encuentro reafirmamos nuestros los lazos de amistad, solidaridad y de unión con la Patria Grande 🇦🇷. Confiamos plenamente en el pueblo argentino, el Gobierno y el Parlamento, que se hará justicia y la verdad prevalecerá. ¡La Patria Vencerá! @NicolasMaduro@StellaMarinaLu2 pic.twitter.com/Jc4YaXDBMO — Blanca Eekhout (Cuenta alterna) (@eekhout_blanca) March 30, 2022

“Dios existe y es chavista”, se escuchó mientras tanto anoche, en un salón que según los organizadores, “nunca estuvo tan lleno”.

“Apostamos por la paz desde la radicalidad, porque asumimos que el socialismo es el único camino que tiene la humanidad”, planteó Eekhout.