Diputados de Pro solicitan información sobre las reservas del Banco Central

En medio de la incertidumbre por las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y los vaivenes diarios del dólar, el diputado santafesino Federico Angelini (Juntos por el Cambio) presentó un proyecto de resolución para solicitar al titular del Banco Central de la República Argentina, Miguel Ángel Pesce, y al ministro de Economía, Martín Guzmán, el detalle de la situación de las reservas del país. “Queremos que las autoridades expliquen realmente si se están utilizando dólares de los encajes bancarios, que son ahorros de los ciudadanos argentinos, para intervenir en el mercado de cambios, porque, de ser así, sería muy grave, entendiendo que el Banco Central no cuenta con la autorización ni de los depositantes ni de los bancos para tal fin”, señaló Angelini.

La petición de Angelini, vicepresidente de Pro a nivel nacional, fue acompañada, entre otros, por María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo, Rogelio Frigerio, Gustavo Santos, Silvia Lospennato, Graciela Ocaña, Waldo Wolff y Alejandro Finocchiaro.

En diálogo con LA NACION, Angelini planteó que “hay mucha preocupación porque hay información poco clara y atemporal sobre la situación real del Banco Central y las reservas”. Consideró que esto es “poco transparente” y por ese motivo realizó una “serie de preguntas bien concretas y directas para ver de dónde están sacando esas reservas negativas que hoy tiene el Banco Central para poder cubrirlas”. Y agregó: “¿De dónde usan esa plata? ¿De swaps de fondos líquidos o de encajes de los ahorristas?”.

Federico Angelini, diputado nacional: "Sería gravísimo, entendiendo que el Banco Central no cuenta con la autorización ni de los depositantes ni de los bancos para tal fin” Fabian Marelli - LA NACION

“Por más que en estos dos años la gestión del Gobierno haya sido pésima, no puede ni siquiera considerarse la posibilidad que el BCRA acuda a dólares que no le son propios”, remarcó Angelini, y añadió: “Para no seguir incrementando la incertidumbre, es imperioso que el ministro y el presidente del Central den la cara y brinden una radiografía completa de las reservas que actualmente tiene el país”. En este sentido, advirtió que en economía “la incertidumbre es uno de los principales males que existen frente a la posibilidad de que haya corridas cambiarias y bancarias”.

Banco Central de la República Argentina Archivo

Al ser consultado por LA NACION, el exministro Gustavo Santos, que apoyó el pedido de información al Gobierno, manifestó: “El kirchnerismo está acostumbrado a esconder, ocultar y tergiversar. O a contar lo mínimo e indispensable de una manera primitiva y primaria que es, al fin y al cabo, más o menos lo mismo”. Planteó que “los argentinos debemos saber con seguridad lo que tenemos y lo que no; hacia dónde vamos y cómo. No hay más margen para improvisar”.

Sostuvo que “podemos y debemos trabajar para una salida seria, pero siempre con la información necesaria para no continuar a la deriva, tomando decisiones que carecen de fundamentos técnicos”. Por lo tanto, indicó que el conocimiento sobre el origen de las reservas del Banco Central “es poner luz sobre la oscuridad, es claridad y certeza. El país, para salir adelante, necesita eso de manera urgente”.

Gustavo Santos, diputado nacional y exministro de Turismo durante el gobierno de Mauricio Macri Archivo

La iniciativa, que cuenta con el apoyo de la mayoría del bloque opositor, también solicita que se detalle la actual situación de las reservas líquidas del BCRA en pesos y en dólares; las reservas netas y su composición en oro, dólares, francos suizos, swaps, DEG y bonos, además de su variación desde diciembre de 2015 a enero de 2022. En la misma línea, el proyecto estipula que se informe la totalidad de adelantos transitorios ordinarios y extraordinarios girados al Tesoro Nacional entre diciembre de 2019 y enero de 2022.