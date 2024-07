Diputados de UP le pidieron explicaciones a Menem por los legisladores de LLA que visitaron a represores

Escuchar

El bloque de diputados de Unión por la Patria (UP) le pidió explicaciones al presidente de la Cámara, Martín Menem, por los seis legisladores de La Libertad Avanza (LLA) que visitaron a represores condenados por delitos de lesa humanidad presos en la cárcel de Ezeiza. La banca que conduce Germán Martínez solicitó cinco respuestas a través de una nota.

Los legisladores libertarios en cuestión son: Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta, Guillermo Montenegro, Rocío Bonacci, Alida Ferreyra y María Fernanda Araujo, quienes mantuvieron un encuentro con Alfredo Astiz, Ricardo Cavallo y Raúl Guglielminetti.

En una nota girada a Menem, que hasta el momento se distanció del hecho, Martínez aseguró que se trató de una “visita oficial” y reclamó mayores precisiones. “Tal visita ha tenido un impacto altamente negativo en nuestra sociedad, debido a lo ilustrado en la situación, toda vez que el pueblo argentino ha sabido sentar las bases de la democracia recuperada en los pilares de Memoria, Verdad y Justicia. En cada ocasión en que esos pilares quisieron ser burlados, bastardeados o dejados de lado, la ciudadanía los ha defendido a ultranza”, indicó el bloque de UP.

“En esta oportunidad, el repudio se dio, además, por la calidad que revisten quienes realizaron la visita y por las circunstancias en las que se desarrolló, que apuntan a que parezca una visita oficial, toda vez que el traslado se realizó con lo que parecieran vehículos automotores oficiales de la Honorable Cámara de Diputados”, aseguró.

En ese sentido, el bloque pidió cinco precisiones sobre esa visita:

“Datos del vehículo automotor en el que se trasladaron los diputados y diputadas nacionales Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta, Guillermo Montenegro, Rocío Bonacci, Alida Ferreyra y María Fernanda Araujo al penal federal de Ezeiza.

Informe mediante qué sistema solicitaron la asistencia del mismo, si fue mediante el uso del Comdoc, nota, mail, o de forma verbal.

Acompañe la constancia que corrobore el medio por el cual se solicitó el servicio.

Informe quiénes fueron las personas que autorizaron el traslado, o dependencia según sea el caso.

Agregue cualquier otro dato que considere pertinente.”

Por último, el comunicado cerró: “Convencido de su buena predisposición a colaborar con la información que pueda brindar explicaciones claras y concretas a un hecho tan grave y contrario a los valores intrínsecos de nuestro ordenamiento jurídico y de la vida democrática, lo saludo atentamente”.

Le pedimos al Presidente de la Cámara de Diputados información urgente.



— GERMAN MARTINEZ (@gerpmartinez) July 24, 2024

Algunos de estos legisladores no sabían que iban a encontrarse con exrepresores condenados, según averiguó LA NACION. La convocatoria de Benedit, explicaron fuentes libertarias, se trató de una “visita humanitaria a personas apresadas injustamente”.

En paralelo, otros integrantes del bloque que no participaron de la convocatoria se lamentaron por lo bajo de esta visita y trataron de matizar la noticia. “Fue una visita a la cárcel en general, no a una persona en particular”, señalaron.

La reacción de Menem: “No es la posición”

La semana pasada, Menem desligó al gobierno de Javier Milei de aquel encuentro y aseguró que se trató de “actos individuales”. Además, culpó a los medios de comunicación de instalar mentiras y aclaró que la postura del partido no está vinculada a la dictadura militar.

“El hecho de que no haya pauta implica que, de cualquier cosa que esté dando vueltas, el culpable es el presidente de la cámara. De quienes hayan ido no tengo constatado que hayan ido a visitar a quienes dicen que fueron a visitar. Eso en primer término. Se que fueron a visitar un servicio penitenciario y varios de ellos integran la Comisión de Seguridad Interior”, señaló Menem en diálogo con el periodista español Javier Negre.

Martín Menem. Marcos Brindicci

En esta línea, continuó: “En segundo término, dicen que utilizaron medios que yo autoricé. Acá hay más de 85 vehículos que los legisladores utilizan libremente. Yo no puedo preguntarle a un legislador a dónde va, no soy un espía. Hay un servicio de automotores, que tiene más de 40 años, en el que los legisladores piden un vehículo y van”.

Por último, Menem aclaró que no existen vínculos entre la línea del Presidente y los represores de la última dictadura cívico-militar: “En tercer término, no es la posición del bloque de La Libertad Avanza, no es la posición del presidente de la Cámara, no es la posición del Gobierno. Son actos individuales de algunos diputados”.

