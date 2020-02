Massa explicó por qué Daniel Scioli podía estar sentado en su banca Crédito: Captura de video

27 de febrero de 2020

El interbloque de Juntos por el Cambio se retiró de la sesión especial de la Cámara de Diputados, en la que se trata la ley de reforma de las jubilaciones de privilegio, luego de denunciar anomalías en la conformación del quórum por la participación del diputado y designado embajador en Brasil, Daniel Scioli.

El jefe del interbloque, Mario Negri, sostuvo que el quórum era "inválido" por la presencia"de un diputado que es parte del Poder Ejecutivo" y anunció que "presentará una demanda en la Justicia para declarar inválida la sesión".

Tras sus dichos y antes de que se retirara el principal bloque opositor del recinto, el titular del cuerpo, Sergio Massa, explicó: "Quiero hacerle una aclaración al diputado Negri que, claramente, conoce mucho más que yo el reglamento de esta cámara por la cantidad de años que ha llevado mandato como diputado".

"En primer lugar, decirle que hasta que haya aceptación del cuerpo a la renuncia del diputado, sigue siendo diputado. Este cuerpo no ha tratado la renuncia del diputado Scioli", detalló Massa.

Luego le dio la palabra a Scioli que, entre frases cruzadas con otros legisladores, explicó: "Como lo he manifestado a las autoridades de mi bloque y a las de esta cámara, recién el 3 de marzo me hago cargo formalmente de la Embajada. Esto aún no ha sido publicado en el Boletín Oficial, ni tampoco hay un decreto presidencial. Es a partir de ese momento que quedo designado".

Las explicaciones sólo generaron más tensión en el recinto. "No sea maleducado [Ricardo] Buryaile", tuvo que pedir Massa ante los gritos del parlamentario opositor.