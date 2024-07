Diputados libertarios bonaerenses criticaron a Milei por radicar en Río Negro la planta de GNL

Escuchar

Los diputados bonaerenses Fabián Luayza y Gustavo Cuervo, que integran un bloque de nueve legisladores libertarios que apoyaron iniciativas del gobernador Axel Kicillof, criticaron al presidente Javier Milei por la decisión de que la planta de gas natural licuado que se disputaban Buenos Aires y Río Negro se construya en la provincia gobernada por Alberto Weretilneck. Luayza habló de “caprichos políticos” y sostuvo que Buenos Aires fue “discriminada” ; Cuervo sostuvo que fue una definición “ intempestiva ”.

“La decisión de Milei de instalar la planta en Río Negro responde más a caprichos políticos que a cuestiones técnicas”, reprochó Luayza. “Como bonaerense, me apena que por rencillas políticas no se haya podido concretar la inversión multimillonaria en Bahía Blanca, que iba a generar unos 15.000 puestos de trabajo en forma directa durante la construcción y otros 5000 en la etapa operativa”, completó Luayza, que fue funcionario del gobierno de Kicillof (fue director provincial de Equipamiento Escolar, dentro de la Dirección de Cultura y Educación), y renunció a principios de 2023 para ser candidato de Milei.

Para Luayza, la definición a favor de la localidad rionegrina de Punta Colorada demuestra “la falta de diálogo que existe entre Nación y la Provincia”. Sostuvo que, “por este y por muchísimos otros temas más, es indispensable que Milei y Kicillof puedan trabajar en proyectos que permitan generar empleo y mejoren la producción; es tiempo de pensar en la gente y no en los dirigentes”.

Los integrantes del bloque Unión, Renovación y Fe

“Los debates que giran en torno a si la provincia debía o no adherir al RIGI, lo que provocaron fue únicamente una pérdida de tiempo y de oportunidades”, dijo Luayza, uno de los nueve integrantes del bloque Unión, Renovación y Fe. “No puede ser que todo sea vivido como si estuviéramos en campaña, cuando claramente, no lo estamos. No se puede gobernar insultando al que piensa distinto, o por caprichos buscar castigarlo. La provincia de Buenos Aires no puede ser discriminada por cuestiones ideológicas. Es tiempo que la política busque soluciones concretas a los tantos problemas que nos afectan como sociedad”, concluyó.

Cuervo, jefe del bloque, indicó que la definición a favor de la provincia de Río Negro fue “intempestiva”. En una publicación en la red social Instagram, señaló: “ La intempestiva decisión del gobierno nacional de instrumentar el proyecto de GNL en la provincia de Río Negro, sin siquiera haberse conocido el informe técnico de la consultora contratada a ese efecto, representa una gran oportunidad de desarrollo y prosperidad perdida para nuestra provincia y obedece al enfrentamiento político del Presidente y el gobernador por sobre las ventajas objetivas que claramente ofrecía el puerto de Bahía Blanca ”.

“Una evidencia más de que la falta de diálogo y predisposición para la búsqueda de consensos que anida detrás de la grieta que desde hace mucho tiempo divide a la dirigencia argentina constituye un obstáculo insalvable para el crecimiento sostenible de nuestro país. Estamos convencidos de que el futuro no está en los extremos. Instamos a las fuerzas políticas moderadas a construir una verdadera opción de unidad nacional”, completó Cuervo, un diputado de la cuarta sección electoral que es apoderado nacional y presidente en la provincia de Buenos Aires del Partido Renovador Federal (un sello que integró la alianza La Libertad Avanza y que presidió Joaquín de la Torre, cuyo sector acercó las partes con el espacio de Milei).

El bloque Unión, Renovación y Fe apoyó con su voto la creación de una empresa pública de emergencias, propuesta por Kicillof, y recibió duras críticas libertarias. Entre ellas, la de la vicepresidenta Victoria Villarruel, que reclamó que devuelvan sus bancas. Además de Luayza y Cuervo, integran la bancada Constanza Moragues Santos (ingresó a la Legislatura en 2021, desde la boleta de Avanza Libertad, de José Luis Espert); Sabrina Sabat (que fue funcionaria de Kicillof, como directora de Servicios Auxiliares del Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, renunció en el cierre de listas y se sumó al espacio de Milei); Viviana Romano (primera sección), Martín Rozas (cuarta sección), María Salomé Jalil Toledo (primera sección), Blanca Alessi (cuarta sección) y María Laura Fernández (séptima sección).

