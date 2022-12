Diputados: se cayó la sesión por falta de quorum

escuchar

El oficialismo de la Cámara de Diputados no consiguió esta tarde el quórum de 129 legisladores necesarios para sesionar, a pesar de haber propuesto ampliar el temario del plenario para conseguir el respaldo de Juntos por el Cambio, que ratificó su decisión de no bajar al recinto.

En una conferencia de prensa, Juntos por el Cambio había anunciado no aceptar la propuesta del oficialismo y reiteró su postura de no facilitar el número para que se pueda realizar la sesión, con el argumento de que, a su criterio, se trata de “una trampa” del FDT.

“Habíamos decidido no dar quórum y hoy, sorpresivamente, cuando advirtieron que no tenían número, hicieron una ampliación de temario, pero no vamos a sesionar de esta manera. Estamos dispuestos a acordar un plan de labor que pueda consensuarse entre el oficialismo y la oposición con temas vinculados a lo que la gente está demandando que no pueden esperar caprichos de nadie”, aseguró el presidente del bloque de diputados de la UCR, Mario Negri.

La propuesta de ampliar el temario fue impulsada por el oficialismo en la reunión de Labor Parlamentaria para incorporar a la sesión, varias de las cuestiones que había reclamado debatir Juntos por el Cambio previo a la sesión, según anticiparon a Télam fuentes parlamentarias.

Juntos por el Cambio había anticipado su postura de no facilitar el número para dar inicio al debate por entender que el oficialismo “ignora tratar temas más urgentes como la inflación, la situación de la Pymes y el mercado de alquileres”.

Se canceló la sesión de diputados por falta de quorum

Los proyectos

La sesión especial solicitada por el Frente de Todos (FdT) estaba convocada para las 13. De esta forma quedó truncada la reanudación de la actividad parlamentaria, tras la fuerte controversia entre el oficialismo y la oposición por la integración del Consejo de la Magistratura.

El pasado 1 de diciembre, Diputados fracasó en su intento de aprobar diversos proyectos, entre ellos el que establecía la creación de nuevas universidades, luego de que la sesión ingresara en un clima tumultuoso que impidió su continuidad ante la falta de quorum provocada por el interbloque de Juntos por el Cambio (JxC).

En esa jornada se vivieron en el recinto momentos de tensión, ya que los opositores no dejaban de gritar y golpear las bancas y en un momento las mujeres del FdT se cruzaron cara a cara en el hemiciclo con sus colegas de JxC.

Llegó a observarse, incluso, a diputados que golpeaban sus palmas contra las bancas y al propio Ferraro agitar la tapa del pupitre abriéndola y cerrándola, escenas que fueron viralizadas en redes sociales.

